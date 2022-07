Mylan Pharma-Aktie: Nicht markengeschützte Insulin Glargin Injektionsstifte zurückgerufen!

Das zum Gesundheitsunternehmen Viatris Inc. gehörende Unternehmen Mylan Pharmaceuticals Inc. ruft bestimmte vorgefüllte Insulin Glargin (Insulin glargine-yfgn) Injektionspens zurück, weil auf einigen Pens das Etikett fehlen könnte, teilte die US-Gesundheitsbehörde Food and Drug Administration mit. Die zurückgerufene Charge hat die NDC-Nummer 49502-394-75, die Chargennummer BF21002895 und ein Verfallsdatum von August 2023. Der Rückruf betrifft nur die markenlosen austauschbaren Biosimilar Insulin… Hier weiterlesen