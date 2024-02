Myers Industries Aktie: Jetzt knallt es!

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um festzustellen, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist, indem die Auf- und Abwärtsbewegungen im Zeitverlauf in Relation gesetzt werden. Der RSI ist ein häufig eingesetzter Indikator in der technischen Analyse des Finanzmarktes. Für Myers Industries wurde der kurzfristige RSI der letzten 7 Tage sowie der etwas längerfristige RSI auf 25-Tage-Basis bewertet. Der 7-Tage-RSI liegt derzeit bei 53,23 Punkten, was bedeutet, dass die Myers Industries-Aktie weder überkauft noch überverkauft ist und daher ein "Neutral"-Rating erhält. Der RSI25-Wert von 43,81 zeigt ebenfalls an, dass das Wertpapier weder überkauft noch überverkauft ist und somit auch in dieser Kategorie ein "Neutral"-Rating erhält.

Die Anleger-Stimmung bei Myers Industries in den Diskussionsforen und sozialen Medien ist insgesamt besonders positiv. In den vergangenen Tagen standen besonders positive Themen im Mittelpunkt der Diskussionen, was zu einer insgesamt positiven Einschätzung des Titels führt. Die Auswertung der Äußerungen und Meinungen der Anleger ergibt daher eine "Gut"-Bewertung für die Anleger-Stimmung.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz konnte eine deutliche Verschiebung hin zum Negativen festgestellt werden. Negative Auffälligkeiten wurden registriert, was zu einer "Schlecht"-Bewertung in dieser Kategorie führt. Die Aufmerksamkeit über das Unternehmen hat ebenfalls abgenommen, was zu einer weiteren "Schlecht"-Bewertung führt. Insgesamt erhält Myers Industries daher in dieser Kategorie ein "Schlecht"-Rating.

Im Branchenvergleich erzielte Myers Industries in den letzten 12 Monaten eine Underperformance von -19,01 Prozent im Vergleich zu ähnlichen Aktien aus der "Behälter & Verpackung"-Branche, die im Durchschnitt um 799,17 Prozent gestiegen sind. Im Vergleich zum "Materialien"-Sektor liegt die Performance von Myers Industries um 818,18 Prozent unter dem Durchschnitt. Diese Unterperformance sowohl im Branchen- als auch im Sektorvergleich führt zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.