Myer Holdings Aktie: Das nennen wir mal wirklich gute Nachrichten!

Der australische Einzelhändler Myer wurde kürzlich von Analysten als unterbewertet eingestuft. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) der Aktie beträgt 10,7, was einem deutlichen Abstand von 57 Prozent zum Branchen-KGV von 24,67 entspricht. Auf dieser Grundlage erhält Myer eine "Gut"-Empfehlung auf fundamentaler Basis.

In Bezug auf die Dividendenpolitik ergibt sich ebenfalls eine positive Bewertung. Das Verhältnis zwischen Dividende und Aktienkurs liegt bei 11, was einer positiven Differenz von +4,43 Prozent im Vergleich zu anderen Unternehmen im Multiline-Einzelhandel entspricht.

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den letzten Tagen größtenteils positiv. Das Stimmungsbarometer zeigte an acht Tagen grün, während negative Diskussionen nicht verzeichnet werden konnten. Insgesamt waren die Anleger an zwei Tagen neutral eingestellt. Zusätzlich wurden in den letzten Tagen verstärkt positive Themen im Zusammenhang mit Myer diskutiert, was zu einer Gesamtbewertung der Aktie als "Gut" führt.

Der Relative Strength Index (RSI) für Myer liegt bei 50, was auf eine neutrale Bewertung hinweist. Für einen Zeitraum von 25 Tagen beläuft sich der RSI25 auf 41,94, was ebenfalls zu einer neutralen Einstufung führt. Insgesamt ergibt sich daher ein Gesamtrating von "Neutral" für die Aktie.

Diese verschiedenen Bewertungen auf fundamentaler, Dividenden- und Anlegerbasis sowie der Relative Strength Index zeigen ein gemischtes Bild für Myer.