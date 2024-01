Myer Holdings Aktie: Jetzt könnte alles passieren

Basierend auf dem Relative Strength-Index ist die Myer-Aktie ein Neutral-Titel. Der Index misst die Auf- und Abwärtsbewegungen verschiedener Zeiträume und ordnet diesen eine Kennziffer zwischen 0 und 100 zu. Für die Myer-Aktie ergibt sich ein Wert für den RSI7 von 11,76 und ein Wert für den RSI25 von 34,69. Daraus resultiert das Gesamtranking "Gut" auf der Ebene des Relative Strength Indikators.

Die technische Analyse zeigt, dass die Myer-Aktie eine "Neutral"-Bewertung aus charttechnischer Sicht erhält. Der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage ergibt eine Abweichung von +0,78 Prozent. Betrachtet man den gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage, erhält die Aktie eine "Gut"-Bewertung.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz konnte in den letzten Wochen keine wesentliche Veränderung festgestellt werden. Daher wird dieses Kriterium mit "Neutral" bewertet. Auch die Stärke der Diskussion zeigt keine signifikanten Unterschiede, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

Die Anleger-Stimmung in den sozialen Medien war in den vergangenen zwei Wochen überwiegend positiv, während in den letzten Tagen überwiegend negative Themen angesprochen wurden. Insgesamt ergibt dies eine "Neutral"-Einstufung.

Insgesamt zeigt die Analyse, dass die Myer-Aktie gemischte Signale aufweist, wobei der Relative Strength-Index eine positive Bewertung liefert, während die technische Analyse und das Anleger-Sentiment zu einer neutralen Einstufung führen. Es bleibt abzuwarten, wie sich die Entwicklung in den kommenden Tagen und Wochen gestalten wird.