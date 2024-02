Mycronic publ AB Aktie: Jetzt kommt der Knalleffekt!

Die Stimmung für Mycronic hat sich in den letzten Wochen deutlich verschlechtert, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Die Diskussionsstärke in den sozialen Medien zeigt keine außergewöhnliche Aktivität, weshalb Mycronic eine "Neutral"-Bewertung erhält. Insgesamt wird die Aktie als "Schlecht" bewertet.

Die Diskussionen in den sozialen Medien spiegeln positive Meinungen wider, was zu einer Einschätzung des Unternehmens als "Gut" führt. Die Anlegerstimmung wird daher als angemessen bewertet.

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Mycronic-Aktie aus den letzten 200 Handelstagen bei 250,59 SEK liegt, während der letzte Schlusskurs bei 323 SEK liegt. Dies führt zu einer Bewertung der Aktie als "Gut". Auch der gleitende Durchschnitt auf Basis der letzten 50 Handelstage führt zu einer Bewertung als "Gut".

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Mycronic-Aktie weder überkauft noch überverkauft ist, was zu einer "Neutral"-Bewertung des RSI führt.

Insgesamt erhält die Mycronic-Aktie gemäß unserer Analyse eine "Schlecht"-Bewertung in Bezug auf die Stimmung, eine "Gut"-Bewertung in der technischen Analyse und eine "Neutral"-Bewertung im RSI.