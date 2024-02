My Size Aktie: Hier wird sich nicht viel verändern

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein Indikator, der die Auf- und Abwärtsbewegungen eines Basiswerts über die Zeit in Relation setzt und somit ein guter Indikator für überkaufte oder unterkaufte Titel ist. Für die My Size-Aktie beträgt der RSI für die letzten 7 Tage 35. Basierend darauf wird die Aktie als "Neutral" eingestuft, da sie weder überkauft noch -verkauft ist. Der 7-Tage-RSI wird mit dem Wert des RSI auf 25-Tage Basis verglichen, der bei 56,27 liegt. Auch hier wird die Aktie als "Neutral" eingestuft. Insgesamt ergibt sich daher nach der RSI-Bewertung ein "Neutral"-Rating für My Size.

In Bezug auf die weichen Faktoren bei der Aktienbewertung wird auch die langfristige Beobachtung der Kommunikation im Netz berücksichtigt. Die Diskussionsintensität der My Size-Aktie hat in den vergangenen Monaten nur eine schwache Aktivität im Netz gezeigt und wird daher als "Schlecht" eingestuft. Auch die Rate der Stimmungsänderung weist auf eine negative Veränderung hin, was zu einer insgesamt "Schlecht"-Bewertung führt.

In Bezug auf die Dividende weist die My Size-Aktie derzeit eine Dividendenrendite von 0 Prozent auf, was niedriger ist als der Branchendurchschnitt von 2,23%. In dieser Kategorie erhält die Aktie daher eine "Schlecht"-Bewertung.

In den Diskussionsforen und Meinungsspalten der sozialen Medien zeigt sich eine insgesamt eher neutrale Anleger-Stimmung in Bezug auf My Size. In den vergangenen zwei Wochen wurden weder überwiegend positive noch negative Themen diskutiert, was zu einer Gesamteinschätzung von "Neutral" führt.

Basierend auf diesen Bewertungsfaktoren ergibt sich insgesamt eine neutrale Einschätzung für die My Size-Aktie.