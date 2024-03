My Rewards International Aktie: Das war abzusehen!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein wichtiger Indikator in der technischen Analyse von Aktien. Er betrachtet das Verhältnis der Aufwärts- und Abwärtsbewegungen eines Kurses über einen Zeitraum von 7 Tagen. Für die Aktie von My Rewards liegt der aktuelle RSI-Wert bei 50, was darauf hindeutet, dass sie weder überkauft noch überverkauft ist. Daher wird das Signal als "Neutral" eingestuft. Wenn der Zeitraum auf 25 Tage ausgedehnt wird (RSI25), ergibt sich ebenfalls ein Wert von 50, was wiederum auf eine neutrale Einstufung hindeutet. Insgesamt ergibt sich somit eine Einstufung des RSI als "Neutral".

Die 200-Tage-Linie (GD200) der My Rewards-Aktie verläuft derzeit bei 0,01 AUD. Da der Aktienkurs selbst bei 0,009 AUD notiert, ergibt sich ein Abstand von -10 Prozent, was zu einer Einstufung als "Schlecht" führt. Auch im Vergleich zum gleitenden Durchschnittskurs der letzten 50 Tage (GD50) ergibt sich ein Wert von 0,01 AUD, was ebenfalls einer Differenz von -10 Prozent entspricht und somit zu einem "Schlecht"-Signal führt. Insgesamt wird die My Rewards-Aktie daher auf Basis beider Zeiträume als "Schlecht" eingestuft.

Das Sentiment und der Buzz in den sozialen Medien können wichtige Hinweise auf das aktuelle Bild einer Aktie liefern. Bei My Rewards wurden in den letzten vier Wochen keine signifikanten Veränderungen im Stimmungsbild festgestellt, weshalb die Aktie als "Neutral" bewertet wird. Auch die Kommunikationsfrequenz hat sich nicht wesentlich verändert, was zu einer weiteren "Neutral"-Bewertung führt.

Das Anleger-Sentiment in den sozialen Netzwerken war in den vergangenen Tagen neutral, ohne positive oder negative Ausschläge. Auch in den letzten ein bis zwei Tagen gab es keine Diskussionen über positive oder negative Themen in Bezug auf My Rewards. Daher wird die Aktie insgesamt mit einem "Neutral" bewertet.

Insgesamt ergibt sich somit für die My Rewards-Aktie sowohl aus technischer Sicht als auch aus dem Sentiment der Anleger eine neutrale Einschätzung.