My Rewards International Aktie: Wird das der nächste Knaller?

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um zu beurteilen, ob ein Wertpapier überkauft oder überverkauft ist, basierend auf den Auf- und Abwärtsbewegungen über die Zeit. My Rewards wird anhand des 7-Tage-RSI und des 25-Tage-RSI bewertet. Der 7-Tage-RSI liegt bei 50 Punkten, was auf ein neutrales Rating hindeutet. Ebenso ist der RSI25-Wert von 50 neutral, was zu einer insgesamt neutralen Bewertung führt.

Die Diskussionen in den sozialen Medien über My Rewards zeigen in den letzten Wochen überwiegend positive Meinungen und Themen. Daher wird das Unternehmen als "Gut" eingestuft.

Die langfristige Beobachtung der Kommunikation im Netz ergibt, dass die Aktivität im Netz normal ist und die Rate der Stimmungsänderung kaum Änderungen aufweist. Daher wird My Rewards insgesamt als neutral bewertet.

In der technischen Analyse wird der Durchschnitt des Schlusskurses der My Rewards-Aktie für die letzten 200 Handelstage mit dem aktuellen Schlusskurs verglichen. Da der letzte Schlusskurs um -10 Prozent vom Durchschnitt abweicht, erhält die Aktie eine schlechte Bewertung. Dies gilt auch für den Durchschnitt der letzten 50 Handelstage.

Insgesamt erhält die My Rewards-Aktie somit eine schlechte Bewertung in der einfachen Charttechnik.