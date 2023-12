My Rewards International Aktie: Pleite oder Chance?

Die technische Analyse der My Rewards-Aktie zeigt, dass der gleitende Durchschnittskurs 0,02 AUD beträgt, während der tatsächliche Kurs bei 0,009 AUD liegt. Dies bedeutet, dass die Distanz zum GD200 bei -55 Prozent liegt, was als "Schlecht" bewertet wird. Der GD50 der letzten 50 Tage liegt bei 0,01 AUD, was einen Abstand von -10 Prozent bedeutet und ebenfalls als "Schlecht" eingestuft wird. Insgesamt erhält die Aktie daher eine Gesamtbewertung von "Schlecht".

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um zu beurteilen, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der 7-Tage-RSI für My Rewards liegt bei 50 Punkten, was auf ein "Neutral"-Rating hindeutet. Ebenso zeigt der 25-Tage-RSI einen Wert von 50 und wird daher ebenfalls als "Neutral" eingestuft.

Die Analyse des Sentiments und des Buzz zeigt, dass die Aktivität und die Rate der Stimmungsänderung im Durchschnitt liegen. Daher wird My Rewards in diesem Punkt ebenfalls als "Neutral" eingestuft.

Die Diskussion in den sozialen Medien zeigt, dass die Marktteilnehmer in den letzten Tagen überwiegend positiv gegenüber My Rewards eingestellt waren. Es gab überwiegend positive Diskussionen und die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren ebenfalls hauptsächlich positiv. Aufgrund dieser Stimmungsanalyse erhält My Rewards eine "Gut"-Einschätzung für die Anlegerstimmung.

Insgesamt wird die My Rewards-Aktie von der Redaktion daher mit einem "Gut"-Rating für die Anlegerstimmung bewertet.