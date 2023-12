My Heart Bodibra wird immer uninteressanter …

Weitere Suchergebnisse zu "Unilever Plc":

Die Ocean Star-Aktie wird derzeit aus technischer Sicht als "Schlecht" eingestuft. Der gleitende Durchschnittskurs GD200 liegt bei 0,26 HKD, während der Aktienkurs bei 0,2 HKD liegt, was einer Abweichung von -23,08 Prozent entspricht. Auch der gleitende Durchschnittskurs GD50 von 0,25 HKD in den letzten 50 Tagen deutet auf eine negative Abweichung von -20 Prozent hin. Insgesamt erhält die Aktie daher in diesem Bereich eine Bewertung von "Schlecht".

In Bezug auf die Dividende weist die Ocean Star-Aktie derzeit eine Dividendenrendite von 0 Prozent auf, während der Branchendurchschnitt bei 6,19 Prozent liegt. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung in dieser Kategorie.

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird verwendet, um festzustellen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Der RSI7 für Ocean Star liegt derzeit bei 90 Punkten, was auf eine Überkaufung hindeutet und somit zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Der 25-Tage-RSI zeigt hingegen eine weniger starke Schwankung, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt erhält die Ocean Star-Aktie daher in diesem Bereich ein "Schlecht"-Rating.

Die fundamentale Analyse ergibt ein Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 174,73, was 385 Prozent höher ist als bei vergleichbaren Unternehmen aus der Branche "Textilien Bekleidung und Luxusgüter". Dies deutet auf eine Unterbewertung hin und führt somit zu einer Gesamtbewertung von "Schlecht" aus fundamentalen Gesichtspunkten.