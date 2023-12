My Heart Bodibra Aktie: Das kann keiner glauben

Das Anleger-Sentiment ist ein wichtiger Indikator für die Bewertung einer Aktie. In den sozialen Medien wurde in letzter Zeit viel über die Aktie von Ocean Star diskutiert, jedoch ohne klare Tendenzen in eine positive oder negative Richtung. Auch in den vergangenen Tagen gab es keine starken positiven oder negativen Themen, die die Meinungsmärkte beschäftigt haben. Insgesamt ergibt sich daher eine "Neutral"-Bewertung bei der Analyse des Anleger-Sentiments.

Die Dividendenrendite zeigt, inwiefern die Dividende im Verhältnis zum Aktienkurs steht und wird üblicherweise in Prozent angegeben. Die aktuelle Dividendenrendite für Ocean Star beträgt 0 Prozent, was nur geringfügig unter dem Durchschnitt für diese Aktie liegt. Unseren Analysten zufolge erhält Ocean Star daher eine "Neutral"-Bewertung für ihre Dividendenpolitik.

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein Indikator aus der technischen Analyse, der anzeigt, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der RSI für die Ocean Star-Aktie beträgt in den letzten 7 Tagen 97, was bedeutet, dass das Wertpapier überkauft ist und daher ein "Schlecht"-Rating erhält. Der RSI der letzten 25 Handelstage liegt bei 64 und zeigt, dass Ocean Star hier als "Neutral" eingestuft wird. Insgesamt erhält die Analyse der RSIs damit ein "Schlecht"-Rating.

Bei der fundamentalen Analyse ist das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) ein wichtiger Indikator. Mit einem Wert von 174,73 ist Ocean Star deutlich teurer als der Durchschnitt in der Branche "Textilien Bekleidung und Luxusgüter" und daher überbewertet. Das Branchen-KGV liegt bei 37,64, was einer Überbewertung von 364 Prozent entspricht. Aufgrund dieser Zahlen wird der Titel als "Schlecht"-Empfehlung eingestuft.