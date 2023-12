My Heart Bodibra Aktie: Wie lange soll das noch so gehen?

Der Textilien-, Bekleidungs- und Luxusgüterhersteller Ocean Star weist derzeit eine Dividendenrendite von 0 Prozent auf, was unter dem Branchendurchschnitt von 6,19 Prozent liegt. Daher erhält die Ocean Star-Aktie in dieser Kategorie eine "Schlecht"-Bewertung. Auch in Bezug auf das Sentiment und den Buzz zeigt sich, dass die Aktie eine durchschnittliche Aktivität aufweist, was auf eine mittlere Diskussionsintensität hinweist. Die Rate der Stimmungsänderung blieb gering, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Insgesamt wird die Aktie in diesem Punkt als "Neutral" bewertet.

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnittskurs der Ocean Star-Aktie derzeit als "Schlecht" eingestuft wird. Der GD200 des Wertes liegt bei 0,26 HKD, während der Kurs der Aktie (0,2 HKD) um -23,08 Prozent über diesem Trendsignal verläuft. Auch der gleitende Durchschnittskurs der vergangenen 50 Tage (GD50) von 0,25 HKD deutet auf eine Abweichung von -20 Prozent hin, wodurch die Aktie in diesem Zeitraum ebenfalls als "Schlecht"-Wert eingestuft wird. Insgesamt erhält die Ocean Star-Aktie in der technischen Analyse das Rating "Schlecht".

In der fundamentalen Analyse weist die Aktie von Ocean Star ein Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 174,73 auf, was 385 Prozent höher ist als vergleichbare Unternehmen aus der Branche. Dies signalisiert eine Unterbewertung und führt zu einer Einstufung als "Schlecht" aus fundamentaler Perspektive.