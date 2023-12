My Heart Bodibra Aktie: Das Vertrauen entzogen!

Der Aktienkurs von Ocean Star hat sich im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Zyklische Konsumgüter" um 145,65 Prozent gesteigert, was 141 Prozent über dem Durchschnitt liegt. In der Branche "Textilien Bekleidung und Luxusgüter" erzielte das Unternehmen in den letzten 12 Monaten eine Rendite von 126,48 Prozent, was deutlich über dem Branchendurchschnitt von 19,18 Prozent liegt. Aufgrund dieser positiven Entwicklung erhält die Aktie ein "Gut"-Rating in dieser Kategorie.

Im Bereich der Dividende schneidet Ocean Star im Vergleich zum Branchendurchschnitt von 6,17 Prozent schlechter ab, da das Unternehmen keine Dividende ausschüttet. Dies führt zu einer Einstufung als "Schlecht".

Die technische Analyse der Aktie zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Ocean Star-Aktie aus den letzten 200 Handelstagen bei 0,26 HKD liegt, während der letzte Schlusskurs bei 0,2 HKD liegt, was einem Unterschied von -23,08 Prozent entspricht. Auch der gleitende Durchschnitt auf Basis der letzten 50 Handelstage (0,23 HKD) liegt über dem letzten Schlusskurs (-13,04 Prozent), was zu einer Gesamtbewertung der Aktie als "Schlecht" führt.

Beim Relative-Stärke-Index (RSI) auf 7- und 25-Tage-Basis zeigt sich, dass Ocean Star weder überkauft noch überverkauft ist, was zu einer "Neutral"-Bewertung für den RSI führt.

Insgesamt erhält die Ocean Star-Aktie somit ein "Gut"-Rating für ihre Performance, während die Dividende und die technische Analyse auf "Schlecht" eingestuft werden. Der RSI bewertet die Aktie als "Neutral".