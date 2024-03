My Heart Bodibra Aktie: So dürfte es jetzt weitergehen!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein bekanntes Instrument der technischen Analyse, um festzustellen, ob ein Wertpapier derzeit "überkauft" oder "überverkauft" ist. Bei Ocean Star beträgt der 7-Tage-RSI aktuell 57,58 Punkte, was darauf hindeutet, dass die Aktie derzeit als "neutral" eingestuft wird. Auch der 25-Tage-RSI liegt mit 53,69 Punkten im neutralen Bereich. Insgesamt wird Ocean Star daher in Bezug auf den RSI als "neutral" bewertet.

Auf fundamentalen Kriterien basierend weist die Aktie von Ocean Star ein Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 174,73 auf, was 465 Prozent höher ist als vergleichbare Unternehmen der Branche. Dies deutet auf eine Unterbewertung hin und führt zu einer Einstufung als "schlecht" im Rahmen der fundamentalen Analyse.

Bei der technischen Analyse, basierend auf dem gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses, wird die Ocean Star-Aktie ebenfalls als "schlecht" bewertet. Sowohl der gleitende Durchschnitt der letzten 200 Handelstage als auch der der letzten 50 Handelstage zeigen einen negativen Unterschied zum letzten Schlusskurs.

Die Auswertung des Sentiments und des Buzz ergibt, dass es in den letzten Monaten keine signifikante Veränderung der Anlegerstimmung oder Diskussionsintensität gab. Daher wird auch dieser Aspekt als "neutral" bewertet.

Insgesamt wird die Ocean Star-Aktie in Bezug auf den RSI, das KGV, die technische Analyse und das Sentiment/Buzz als "neutral" oder "schlecht" eingestuft.

