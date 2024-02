MyMD Pharmaceuticals wird immer uninteressanter …

In den vergangenen vier Wochen wurden bei Mymd keine wesentlichen Veränderungen im Stimmungsbild festgestellt, was zu einer neutralen Bewertung der Aktie geführt hat. Allerdings wurde eine leichte Reduktion in der Kommunikationsfrequenz registriert, was bedeutet, dass in letzter Zeit weniger über das Unternehmen gesprochen wurde. Daher erhält Mymd in dieser Hinsicht eine "Schlecht"-Bewertung.

Das Verhältnis zwischen Dividende und Aktienkurs bei Mymd beträgt derzeit 0, was zu einer negativen Differenz von -2,54 Prozent im Vergleich zum Branchendurchschnitt führt. Aufgrund dieser Dividendenpolitik erhält Mymd von Analysten eine "Schlecht"-Bewertung.

Die Stimmung der Anleger kann neben harten Faktoren wie Bilanzdaten auch durch weiche Faktoren wie die Stimmung selbst eingeschätzt werden. Die Analyse sozialer Plattformen zeigt, dass die überwiegende Mehrheit der Kommentare zu Mymd positiv war, jedoch wurden in letzter Zeit vor allem neutrale Themen angesprochen. Aufgrund dieser Betrachtung erhält die Aktie eine "Gut"-Einstufung.

Die technische Analyse zeigt, dass Mymd sowohl im längerfristigen als auch im kurzfristigen Durchschnitt schlecht abschneidet. Der aktuelle Schlusskurs liegt deutlich unter dem 200-Tage-Durchschnitt (-86,27 Prozent Abweichung) und auch unter dem 50-Tage-Durchschnitt (-42,36 Prozent Abweichung), was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt.

Insgesamt wird Mymd auf Basis verschiedener Indikatoren mit einem "Schlecht"-Rating versehen.