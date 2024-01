MyMD Pharmaceuticals, ist immer für eine Überraschung gut!

Der Relative Strength Index (RSI) wird in der technischen Analyse verwendet, um das Verhältnis der Aufwärts- und Abwärtsbewegungen eines Aktienkurses über einen Zeitraum von 7 Tagen zu bewerten. Der aktuelle RSI-Wert für die Mymd-Aktie beträgt 44,24, was als neutral eingestuft wird. Bei einer Ausdehnung der Bewertung auf 25 Tage ergibt sich ein Wert von 57, was ebenfalls als neutral betrachtet wird. Insgesamt wird die Aktie auf Basis des RSI als neutral eingestuft.

Neben harten Faktoren wie Bilanzdaten spielen auch weiche Faktoren wie die Stimmung eine Rolle bei der Bewertung von Aktienkursen. Analytiker haben die Meinungen in sozialen Medien zu Mymd untersucht und festgestellt, dass die überwiegende Mehrheit der Kommentare positiv ist. Auch in den letzten ein bis zwei Tagen wurden hauptsächlich positive Themen diskutiert, was zu einer positiven Einstufung der Aktie in Bezug auf die Stimmung führt.

Die längerfristige Betrachtung der Kommunikation im Internet liefert ebenfalls wichtige Erkenntnisse zur Aktieneinschätzung. Bei Mymd zeigt sich eine geringere Diskussionsintensität, was zu einer negativen Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung hat sich ebenfalls negativ entwickelt, was zu einer insgesamt schlechten Einschätzung führt.

In der technischen Analyse wird der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage mit dem aktuellen Kurs verglichen. Dabei ergibt sich eine Abweichung von -76,42 Prozent, was zu einer schlechten Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Auch der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage liegt über dem aktuellen Kurs, was zu einem weiteren schlechten Rating führt.

Insgesamt erhält die Mymd-Aktie also eine schlechte Bewertung sowohl in Bezug auf die Stimmung und die Diskussionsintensität als auch in der technischen Analyse.