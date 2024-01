MyMD Pharmaceuticals Aktie: Das muss man erstmal verdauen!

Die Mymd-Aktie wird aus charttechnischer Sicht als "Schlecht" bewertet. Der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage liegt bei 1,07 USD, während der aktuelle Kurs bei 0,259 USD liegt, was einer Abweichung von -75,79 Prozent entspricht. Auch der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage (0,31 USD) liegt mit einem Abstand von -16,45 Prozent unter dem aktuellen Schlusskurs, was ebenfalls zu einer "Schlecht"-Bewertung führt.

Der Relative Strength-Index (RSI) der Mymd liegt bei 40,85, was zu einer Einstufung als "Neutral" führt, ebenso wie der RSI25 mit einem Wert von 54,08. Dies führt zu einer Gesamteinschätzung als "Neutral".

Die Kommunikation über Mymd in den sozialen Medien zeigt keine eindeutige Veränderung. Die Aktie erhält daher eine "Neutral"-Bewertung. Zudem wird eine abnehmende Aufmerksamkeit der Anleger festgestellt, was zu einem weiteren "Schlecht"-Rating führt und insgesamt zu einer "Schlecht"-Bewertung für das Unternehmen führt.

Die Stimmung der Anleger hingegen wird als positiv bewertet, da überwiegend positive Kommentare in den sozialen Medien zu verzeichnen sind. In den letzten ein bis zwei Tagen wurden vor allem positive Themen aufgegriffen, was zu einer Einstufung als "Gut" führt. Insgesamt wird Mymd hinsichtlich der Stimmung als "Gut" eingestuft.