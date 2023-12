MyMD Pharmaceuticals Aktie: Jetzt geht’s richtig los!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein bekanntes Instrument der technischen Analyse, um festzustellen, ob ein Wertpapier derzeit "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der RSI setzt Kursbewegungen über die Zeit in Relation. Betrachten wir den RSI auf 7- und 25-Tage-Basis für Mymd. Der 7-Tage-RSI beträgt derzeit 46,26 Punkte, was bedeutet, dass Mymd momentan weder überkauft noch überverkauft ist und daher als "Neutral" eingestuft wird. Der 25-Tage-RSI zeigt ebenfalls an, dass Mymd weder überkauft noch überverkauft ist, mit einem Wert von 54,64, was zu einer erneuten "Neutral"-Einstufung führt.

In Bezug auf die technische Analyse kann der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Mymd-Aktie aus den letzten 200 Handelstagen genutzt werden, um den aktuellen Trend zu bestimmen. Der aktuelle Wert beträgt 1,08 USD, was deutlich unter dem letzten Schlusskurs (0,248 USD) liegt, was einer Abweichung von -77,04 Prozent entspricht. Auf dieser Basis wird die Aktie daher als "Schlecht" bewertet. Auch der gleitende Durchschnitt auf Basis der letzten 50 Handelstage (0,32 USD) liegt unter dem letzten Schlusskurs, was zu einer weiteren "Schlecht"-Bewertung führt.

Die Auswertung der Rate der Stimmungsänderung und der Diskussionsintensität ergibt, dass es keine bedeutende Tendenz in der Stimmungslage der Anleger im vergangenen Monat gab, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Hinsichtlich der Intensität der Diskussionen aus dem letzten Monat lässt sich feststellen, dass das Unternehmen mehr Beachtung erfährt als üblich und zunehmende Aufmerksamkeit der Anleger auf sich zieht, was zu einem "Gut"-Rating führt. Insgesamt erhält die Mymd-Aktie somit ein "Gut"-Rating.

Die Diskussionen rund um Mymd auf Plattformen der sozialen Medien deuten darauf hin, dass in den Kommentaren und Meinungen in den vergangenen zwei Wochen insgesamt positive Meinungen überwiegen. Darüber hinaus wurden überwiegend positive Themen rund um den Wert angesprochen, was zu der Einschätzung führt, dass das Unternehmen als "Gut" einzustufen ist. Zusammengefasst ist die Aktie von Mymd bezogen auf die Anlegerstimmung mit "Gut" angemessen bewertet.