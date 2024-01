MyMD Pharmaceuticals Aktie: Da verbrennt man sich die Finger!

Das Anleger-Sentiment ist ein wichtiger Stimmungsindikator für die Einschätzung einer Aktie. In den sozialen Medien wurde zuletzt vermehrt über die Aktie von Mymd diskutiert, wobei vor allem und mehrheitlich positive Meinungen veröffentlicht wurden. Allerdings beschäftigte sich der Meinungsmarkt in den vergangenen Tagen insbesondere mit den negativen Themen rund um Mymd, was zu einer insgesamt "Neutral"-Bewertung führt.

Die charttechnische Entwicklung der Mymd-Aktie mithilfe des gleitenden Durchschnitts zeigt, dass der letzte Schlusskurs deutlich unter dem gleitenden Durchschnitt der letzten 200 Handelstage liegt, was einer Bewertung als "Schlecht" entspricht. Auch auf Basis der letzten 50 Handelstage erhält die Aktie ein "Schlecht"-Rating, da auch hier der letzte Schlusskurs unter dem gleitenden Durchschnitt liegt.

Der Relative Strength Index (RSI) der letzten 7 Tage für die Mymd-Aktie deutet darauf hin, dass die Aktie überkauft ist und somit eine "Schlecht"-Bewertung erhält. Im Gegensatz dazu ist die Bewertung auf 25-Tage-Basis neutral. In Summe ergibt sich daher nach RSI-Bewertung ein "Schlecht"-Rating für Mymd.

In den letzten Wochen konnte keine wesentliche Veränderung des Stimmungsbildes für Mymd festgestellt werden. Das Stimmungsbild und die Diskussion in den sozialen Medien wurden daher insgesamt mit "Neutral" bewertet.

Zusammenfassend ergibt sich damit bei der Analyse der Anleger-Stimmung insgesamt die Bewertung "Neutral" für die Mymd-Aktie.