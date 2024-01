Mvv Energie Aktie: Das war ja klar …

Die Stimmung und das Interesse an Mvv Energie in den sozialen Medien haben sich in den letzten Wochen kaum verändert. Unsere Analyse zeigt, dass die Aktie eine "Neutral"-Bewertung erhält. Die Diskussionsstärke, die die Aufmerksamkeit der Marktteilnehmer in den sozialen Medien misst, hat in den letzten vier Wochen keine außergewöhnliche Aktivität für Mvv Energie gezeigt, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

Die Anleger-Stimmung in den Diskussionsforen und sozialen Medien ist insgesamt neutral. Die Auswertung der Äußerungen und Meinungen der letzten beiden Wochen ergab, dass weder positive noch negative Themen im Mittelpunkt standen. Daher wird die Aktie insgesamt als "Neutral" eingestuft.

Der Relative Strength Index (RSI) für Mvv Energie liegt bei 61,11, was darauf hindeutet, dass die Situation weder überkauft noch -verkauft ist, und daher eine Bewertung als "Neutral" erhält. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, liegt bei 31, was ebenfalls als Indikator für eine weder überkaufte noch -verkaufte Situation betrachtet wird und daher eine "Neutral"-Bewertung erhält.

In fundamentalen Kriterien betrachtet, liegt das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Mvv Energie bei einem Wert von 2, was im Vergleich zu Werten aus der Branche "Multi-Dienstprogramme" (KGV von 209,53) unter dem Durchschnitt liegt. Aus Sicht fundamentaler Kriterien ist Mvv Energie damit unterbewertet und erhält folglich eine "Gut"-Bewertung auf dieser Stufe.