Mvv Energie Aktie: Immer mit der Ruhe

In den sozialen Netzwerken war die Stimmungslage in den letzten Tagen größtenteils positiv. Das Stimmungsbarometer zeigte an zwei Tagen eine positive Richtung. Auch die Gespräche der Anleger über das Unternehmen Mvv Energie waren in den letzten ein bis zwei Tagen verstärkt von positiven Themen geprägt. Aufgrund dessen bewertet die Redaktion die Aktie als "gut" und das Anleger-Sentiment wird entsprechend als "gut" eingestuft.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Aktie der Mvv Energie als Neutral-Titel einzustufen ist. Der RSI misst die Auf- und Abwärtsbewegungen verschiedener Zeiträume und ordnet diesen eine Kennziffer zwischen 0 und 100 zu. Der RSI7 beträgt 30, was zu einer "gut" Empfehlung führt, während der RSI25 bei 34,25 liegt und somit eine "neutral" Einstufung für diesen Zeitraum bedingt. Insgesamt ergibt sich also ein "gut" Ranking auf der Ebene des Relative Strength Indikators.

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Mvv Energie-Aktie der letzten 200 Handelstage bei 31,43 EUR lag, während der aktuelle Kurs bei 33,4 EUR liegt, was einer Abweichung von +6,27 Prozent entspricht. Auch der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage (GD50) liegt mit 31,66 EUR über dem letzten Schlusskurs, was einer Abweichung von +5,5 Prozent entspricht. Das Unternehmen erhält somit in der einfachen Charttechnik ein "gut" Rating.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Versorgungsunternehmen" liegt die Rendite der Mvv Energie mit 9,04 Prozent mehr als 7 Prozent darüber. Die Branche "Multi-Dienstprogramme" kommt auf eine mittlere Rendite von 1,72 Prozent, wobei die Mvv Energie mit 7,31 Prozent deutlich darüber liegt. Diese sehr gute Entwicklung führt zu einem "gut" Rating in dieser Kategorie.