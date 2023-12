Muyuan Foodstuff Aktie: Grund zur Sorge?

Sentiment und Buzz: Eine wichtige Methode zur Bewertung von Aktien ist die längere Betrachtung der Kommunikation im Internet. Dabei werden sowohl die Diskussionsintensität, also die Häufigkeit der Meldungen, als auch die Rate der Stimmungsänderung berücksichtigt. Bei Muyuan Foods zeigen sich interessante Ausprägungen. Die Diskussionsintensität ist stark angestiegen, was zu einer "Gut"-Einschätzung führt. Auch die Rate der Stimmungsänderung ist positiv, was wiederum zu einer "Gut"-Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich daher eine "Gut"-Einstufung.

Relative Strength Index: Der Relative Strength Index (RSI) ist ein wichtiger Indikator aus der technischen Analyse, um festzustellen, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der RSI der letzten 7 Tage für die Muyuan Foods-Aktie beträgt aktuell 48, was zu einem "Neutral"-Rating führt. Der RSI der letzten 25 Handelstage ergänzt die Analyse um eine längerfristige Betrachtung und führt ebenfalls zu einer "Neutral"-Einstufung. Insgesamt liefert die Analyse der RSIs somit ein "Neutral"-Rating für Muyuan Foods.

Branchenvergleich Aktienkurs: Im vergangenen Jahr erzielte die Aktie von Muyuan Foods eine Rendite von -20,16 Prozent. Im Vergleich zu Aktien aus dem gleichen Sektor ("Verbrauchsgüter") liegt Muyuan Foods 15,22 Prozent unter dem Durchschnitt. Auch im Vergleich zur mittleren jährlichen Rendite für Wertpapiere aus der gleichen Branche "Nahrungsmittel" liegt Muyuan Foods aktuell 15,61 Prozent unter diesem Wert. Aufgrund dieser Unterperformance wird die Aktie insgesamt mit einem "Schlecht" bewertet.

Technische Analyse: Trendfolgende Indikatoren sollen anzeigen, ob sich ein Wertpapier gerade in einem Auf- oder Abwärtstrend befindet. Der 200-Tages-Durchschnitt führt zu einer "Schlecht"-Bewertung, während der 50-Tage-Durchschnitt zu einem "Gut"-Rating führt. Insgesamt wird Muyuan Foods auf Basis trendfolgender Indikatoren mit einem "Neutral"-Rating versehen.