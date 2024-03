Muyuan Foodstuff Aktie: Bitte unbedingt beachten

Muyuan Foods schüttet gegenüber dem Branchendurchschnitt eine Dividendenrendite von 1,95 % aus, was 0,11 Prozentpunkte mehr ist als der Durchschnitt von 1,84 %. Somit wird das Unternehmen als "Neutral" eingestuft, da der mögliche Mehrgewinn nur leicht höher ist.

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird verwendet, um einzuschätzen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Der RSI7 für Muyuan Foods liegt bei 11,7 Punkten, was darauf hinweist, dass das Wertpapier überverkauft ist und erhält daher eine "Gut"-Bewertung. Der RSI25 zeigt hingegen keine Über- oder Überverkäufe an und wird daher als "Neutral" eingestuft. Insgesamt erhält das Muyuan Foods-Wertpapier daher ein "Gut"-Rating in diesem Abschnitt.

Im Branchenvergleich erzielte Muyuan Foods in den letzten 12 Monaten eine Performance von -21,94 Prozent, während ähnliche Aktien aus der "Nahrungsmittel"-Branche im Durchschnitt um -22,27 Prozent gefallen sind. Dies bedeutet, dass Muyuan Foods eine Outperformance von +0,33 Prozent im Branchenvergleich erreicht hat. Im Vergleich zum "Verbrauchsgüter"-Sektor lag die Performance von Muyuan Foods um 0,38 Prozent über dem Durchschnittswert. Aufgrund dieser ähnlichen Rendite im Branchen- und Sektorvergleich erhält das Unternehmen ein "Neutral"-Rating in dieser Kategorie.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz in den sozialen Medien konnten in den letzten vier Wochen keine wesentlichen Veränderungen bei Muyuan Foods festgestellt werden. Daher wird die Aktie in diesem Bereich als "Neutral" bewertet. Allerdings wurde eine leichte Reduzierung der Kommunikationsfrequenz registriert, was darauf hinweist, dass in den letzten Wochen weniger über das Unternehmen gesprochen wurde. Insgesamt erhält Muyuan Foods daher in diesem Bereich eine "Schlecht"-Bewertung.