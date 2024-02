Mutual Federal Bancorp Aktie: Ist es vollbracht?

Die Mutual Federal-Aktie hat in den letzten Tagen einen Kurs von 2,95 USD erreicht, was einem Abstand von +34,09 Prozent zum gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage, dem GD50, entspricht. Dies führt zu einer kurzfristigen Einschätzung der Aktie als "Gut". Über einen längeren Zeitraum von 200 Tagen beträgt die Distanz zum GD200 jedoch +43,2 Prozent, was zu einer insgesamt positiven Einstufung der Aktie aus charttechnischer Sicht führt.

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um festzustellen, ob ein Wertpapier derzeit "überkauft" oder "überverkauft" ist. Für die Mutual Federal-Aktie ergibt die Bewertung anhand des 7-Tage-RSI ein "Schlecht"-Rating, da der RSI bei 85,71 Punkten liegt und die Aktie als überkauft gilt. Auf Basis des 25-Tage-RSI wird die Aktie jedoch als "Gut" eingestuft, da sie auf dieser Grundlage als überverkauft betrachtet wird. Insgesamt erhält die Mutual Federal-Aktie daher eine "Neutral"-Bewertung in Bezug auf den RSI.

Die Auswertung der Rate der Stimmungsänderung und der Diskussionsintensität zeigt, dass es in den letzten Wochen keine signifikante Veränderung der Anlegerstimmung gab. Ebenso wurde in den Diskussionen über das Unternehmen keine signifikante Veränderung festgestellt. Dies führt zu einem "Neutral"-Rating für die Aktie.

In den sozialen Medien wurde die Mutual Federal-Aktie in den letzten zwei Wochen überwiegend negativ bewertet. Die Anleger-Stimmung erlaubt daher eine Gesamtbewertung als "Neutral".

Insgesamt ergibt sich für die Mutual Federal-Aktie eine neutrale Einschätzung basierend auf technischer Analyse, RSI, Sentiment und Buzz sowie der Anlegerstimmung.