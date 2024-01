Mutares – weitere 100 Mio EUR für Wachstum? Macht Sinn. Nachfrage? Bestimmt.

Mutares – mittlerweile einer der Topperformer in vielen Depots. Und damit dem so bleibt, setzt man weiter auf „passende Zukäufe“ – kauft Unternehmen, die sich ergänzen, die Synergien heben können. So vorexerziert im Automotive -Bereich, wo man direkt zwei neue, marktrelevante „Konzerne“ in 2023 formierte.Aus den in 2023 gemeldeten 8 Exits, 14 Übernahmen, Strukturierung der zwei neuen „Konzernen“aus 2 bzw. 3 Beteiligungen und einer Anleihe-Refinanzierung mit Aufstockung auf insgesamt 150 Mio EUR enstand das Bild eines auf Wachstum ausgerichteten Dauerläufers. Und für 2024 kann man wohl einiges mehr vom neuen SDAX-Mitglied erwarten.

Passend dazu gab es dieses Jahr bereits drei Fortschritte aus dem Mutares Konzern zu melden: Am 3.1.2024 meldete man die erfolgreiche Integration der PRINZ in die KICO&ISH-Gruppe, welche so konsolidiert 350 Mio EUR Umsatz in 2024 ohne weitere Zukäufe erreichen sollte. Die KICO&ISH-Gruppe ist neben der amaneos (1,2 Mrd EUR Umsatz in 2024 erwartet) der zweite neuformierte Automotive-Konzern im Mutaresbesitz. Und dazu Exit Nummer 1 beim Portfoliounternehmen VALTI (60 Mio EUR Umsatz) – Managementbuyout des erst im Juni 2022 übernommenen Unternehmens.

Noch mal 100 Mio EUR? Mutares zapft den Kapitalmarkt an. Attraktiv?

Mit einem Kupon von derzeit 12,425% bietet Mutares den Anlegern, die Anleihen gegenüber Aktien bevorzugen, eine gute Alternative zur Aktie. Attraktive Verzinsung mit einem – betrachtet man die Bilanz 2022 und die Neunmonatszahlen 2023 – hohen Sicherheitspuffer für Zinszahlungen und einer starken Eigenkapitalbasis für die in 2027 fällige Tilgungszahlung. Und nach anfänglich 100 Mio EUR Emissionsvolumen, einer Erhöhung um 50 Mio EUR auf 150 Mio EUR in 2023, plant man nun in 2024 eine weitere Tranche in Höhe von bis zu 100 Mio EUR zu platzieren. Reaktion? Der Handel sieht derzeit einen gewissen, bei einer solchen Ankündigung zu erwartenden, temporären Verkaufsdruck bei der Anleihe (Mutares SE & Co. KGaA FLR-Bonds v.23(23/27), ISIN: NO0012530965) – Minus knapp 2%, Kurs: 104,61 ( höchster Umsatz bis 13:04 Uhr in Stuttgart nom. 600 k).

Konkret – was plant Mutares?

„Mutares hat heute beschlossen, eine weitere Aufstockung der ursprünglich im März 2023 in Höhe von EUR 100 Mio. begebenen und im Mai 2023 um EUR 50 Mio. aufgestockten Anleihe mit Laufzeit bis 31. März 2027 (ISIN: NO0012530965) um bis zu EUR 100 Mio. im Rahmen der bestehenden Erhöhungsoption im Wege einer Privatplatzierung zu prüfen. Pareto Securities und Arctic Securities wurden beauftragt, die für eine spätere Marktansprache von Investoren und die Transaktion erforderliche Dokumentation vorzubereiten. Die Mutares zufließenden Nettoerlöse durch die Erhöhung sollen im Wesentlichen für allgemeine Geschäftszwecke, weiteres Portfoliowachstum, einschließlich der Finanzierung weiterer Unternehmensakquisitionen, verwendet werden.“

2023 bei Mutares. Erfolgsjahr. Rekordjahr. Und 2024 geht’s weiter. Wenn man dem Management glauben kann und will.

Wenn man sich die „Reifegrade“ der Beteiligungen anschaut, wie sie mit Stand 30.06.2023 vom Unternehmen eingestuft wurden, ist in 2024 einiges möglich – auf der Exitseite. Gerade wenn man die letzten Exits betrachtet, mit Verkäufen bereits vor dem „Harvesting“-Status.

Operative Phase im Rahmen des Wert­schöpfungszyklus Zugeordnete Beteiligungen zum 30. Juni 2023 Umsatz im 1. Halb­jahr 2023 in EUR Mio. Adj. EBITDA2 im 1. Halb­jahr 2023 in EUR Mio. Realignment Automotive & Mobility

Amaneos

Ferral United Group

Peugeot Motocycles Group

Plati Group – VERKAUF 8.11.23



iinovis Group Engineering & Technology

Guascor Energy

Steyr Motors

VALTI – VERKAUF 5.1.2024



Gemini Rail und ADComms Goods & Services

EXI und SIX Energy

Arriva Group 974,1 -3,5 Optimization Automotive & Mobility

KICO und ISH Group – ZUKAUF PRINZ 3.1.2024

Engineering & Technology

NEM Energy Group Goods & Services

Lapeyre Group

Frigoscandia Group VERKAUF 21.12.23



Ganter

Asteri Facility Solutions und Palmia

FASANA

Repartim 877,1 +3,3 Harvesting Engineering & Technology

Special Melted Products – VERKAUF 19.9.23



Donges Group

La Rochette

Clecim Goods & Services

Terranor Group

keeeper Group

SABO – VERKAUF 13.9.2023

423,7 +24,8

SDAX-Aufstieg als Ritterschlag. Mutares legt ein wirklich beeindruckendes Tempo vor. Solange die Managementkapazitäten bei den Münchenern ausreichen, scheint aktuell die Zeit der „notleidenden“ Übernahmen für Mutares die Basis für die ehrgeizigen Ziele legen zu können. Bisher scheint man bei der Auswahl der Übernahmeobjekte ein gutes Händchen zu beweisen – Komplettausfälle in den letzten Jahren Fehlanzeige. Entsprechenden Optimismus drückt auch der Chart der Mutares Aktie aus. Und vor einiger Zeit auf dem Capital Markets Day gab es grosse Ziele zu verkünden: Grosse Ambitionen mit einem neuen mittelfristigen Konzernumsatzziel für 2028 von 10,0 Mrd EUR und 200 Mio EUR Ergebnisziel für die Mutares-Holding. Beflügelt durch die aktuelle Transaktionsdynamik und durch die bereits veranlasste Expansion nach China und in die USA mit einem neuen Office ab 2024 fühle man sich dazu mehr als in der Lage. Und die gewünschten 100 Mio EUR zusätzlich für Investitionen werden bestimmt auch nicht schaden.