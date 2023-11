Mutares … und Übernahme Nummer 11. im 11. Monat. Aber der hat gerade erst angefangen… More to come?

Mutares hat bisher in 2023 operativ ein beachtliches Tempo vorgelegt. Bis heute Morgen 7:59 Uhr waren 6 Exits, 10 Übernahmen, eine „in Verhandlung“ („NANIA“), Strukturierung von zwei neuen „Konzernen“ durch Zusammenführung von 2 bzw. 3 Beteiligungen und eine Anleihe Refinanzierung und Aufstockung bekannt.Und dazu eine neue Dividendenpolitik verkündet, die zukünftig eine „Basisdividende“ von 2,00 EUR vorsieht, bisher lag man bei 1,00 EUR plus x. Jetzt soll „in sehr erfolgreichen Jahren“ eine „Bonusdividende“ hinzukommen.Seit dem Capital Markets Day der Münchener Carve-Out-Spezialisten setzte sich die Serie von Transaktionen fort – „eine Transaktion pro Monat“ in 2023 scheint Programm. Wobei die Chancen hoch erscheinen, dass man am Ende des Jahres auf mehr als 12 Übernahmen kommen könnte. Auf jeden Fall gab es heute Morgen die Meldung zu Nummer 11:

High Precision Components Witten GmbH – ergänzt Mutares‘ KICO & ISH – Automotive-Konzernverbund

Mit 200 Mitarbeitern soll die High Precision Components Witten GmbH, erworben von der Westebbe Verwaltungs GmbH und Peter Flaschel, dem Firmenverbund KICO & ISH angeschlossen werden. Man könnte sagen perfect-fit. Das 2015 gegründete Unternehmen High Precision Components, dessen Wurzeln bis ins Jahr 1901 zurückreichen, hat seinen Sitz in Witten und stellt Präzisionskomponenten für Erstausrüster herstellen, darunter Scharniere, Schließsysteme und Karosseriemodule.

Heben von Synergien – Produktion und Vertrieb. Mutares Konzept umgesetzt.

Mutares formiert eine Zulieferergruppe, um sich in einem verändernden Marktumfeld in der Automobilzulieferung zu positionieren. Es gehe darum die KICO GmbH und die Innomotive Systems Hainichen GmbH (ISH) gemeinsam mit der High Precision Components Witten GmbH nachhaltig und zukunftssicher zu positionieren. Die strategische Allianz verspreche durch Konzentration auf die Weiterentwicklung der Fachkenntnisse im Bereich Scharniere und Schließsysteme, die Chance eine führende Position in diesem Bereich zu erreichen.

Mark Friedrich, CFO von Mutares, kommentiert: „Wir freuen uns sehr, unsere elfte Akquisition im Jahr 2023 bekannt geben zu können. Mit dieser Transaktion unterstreichen wir unsere Erfahrung im Segment Automotive & Mobility für Präzisionskomponenten für Tier-1-Hersteller. Ich bin sehr zuversichtlich, dass die High Precision Components Witten GmbH in ihren Kernkompetenzen weiterentwickelt werden kann und dabei wertvolle Synergien realisiert und den Wettbewerbsvorteil stärkt.“

Capital Markets Day zeigte Mutares auf dem Weg zum Big Player – mittlerweile ist Aurelius nicht mehr voraus, nicht mal mehr auf Augenhöhe. Ausgehend von dem für das laufende Geschäftsjahr kommunizierten Ziel von 4,8 Mrd bis 5,4 Mrd EUR Konzernumsatz und 92 Mio bis 112 Mio EUR Jahresüberschuss der Mutares-Holding ist bis 2028 ein Wachstum des Konzernumsatzes auf 10,0 Mrd EUR vorgesehen. Der Jahresüberschuss der Mutares-Holding wird dann bei 200 Mio EUR erwartet.

„Die zurückliegenden Jahre, seitdem ich Mutares gegründet habe, sind eine echte Erfolgsstory, bei der wir unsere Wachstumsversprechen erfüllt haben. Ich bin zuversichtlich, dass wir diesen Pfad erfolgreich weiter bestreiten können und bis 2028 einen Konzernumsatz von EUR 10,0 Mrd. erreichen werden. Auch sehe ich die positive Entwicklung der Marktkapitalisierung noch am Anfang und erhoffe mir, dass wir hier auch unser volles Potenzial entwickeln“, sagte Robin Laik, Gründer und CEO von Mutares.

Und weitere Stimmen – zu recht selbstbewust. „Der globale Roll-out unseres erfolgreichen Geschäftsmodells ist der logische nächste Schritt – und jetzt ist die perfekte Zeit dafür. Wir haben bereits Targets mit Chinabezug auf dem Tisch und sind fest davon überzeugt, dass das lokale Deal-Sourcing in dieser Wachstumsregion vielfältige und attraktive Chancen bietet“, sagte Johannes Laumann, CIO von Mutares, zu den Wachstumschancen im jüngsten Auslandsmarkt China.

„Zwei Euro Minimum – das ist unser neues Dividendenversprechen an unsere Aktionärinnen und Aktionäre. Wie zudem unser jüngster Rekord-Exit von Special Melted Products, der uns nach einem nur eineinhalb Jahre dauernden Investitionszyklus einen Verkaufserlös von ca. EUR 150 Mio. beschert hat, belegt, ermöglicht unser Geschäftsmodell hohe Liquiditätsüberschüsse“, so Mark Friedrich, CFO von Mutares.

Einiges noch möglich in 2023 bei Mutares. Auch auf der EXIT-Seite.

Gäbe noch einige potenzielle weitere Exits für das Geschäftsjahr. Wenn man sich die „Reifegrade“ der Beteiligungen anschaut, wie sie mit Stand 30.06.2023 vom Unternehmen eingestuft werden.

Operative Phase im Rahmen des Wert­schöpfungszyklus Zugeordnete Beteiligungen zum 30. Juni 2023 Umsatz im 1. Halb­jahr 2023 in EUR Mio. Adj. EBITDA2 im 1. Halb­jahr 2023 in EUR Mio. Realignment Automotive & Mobility

Amaneos

Ferral United Group

Peugeot Motocycles Group

Plati Group

iinovis Group Engineering & Technology

Guascor Energy

Steyr Motors

VALTI

Gemini Rail und ADComms Goods & Services

EXI und SIX Energy

Arriva Group 974,1 -3,5 Optimization Automotive & Mobility

KICO und ISH Group Engineering & Technology

NEM Energy Group Goods & Services

Lapeyre Group

Frigoscandia Group

Ganter

Asteri Facility Solutions und Palmia

FASANA

Repartim 877,1 +3,3 Harvesting Engineering & Technology

Special Melted Products – VERKAUF 19.9.23



Donges Group

La Rochette

Clecim Goods & Services

Terranor Group

keeeper Group

SABO – VERKAUF 13.9.2023

423,7 +24,8

Dieses Jahr zeigte Mutares an allen Fronten Fortschritte: Finanzierung, Exit’s, Übernahmen, operative Verbesserungen bei den Beteiligungsunternehmen.

Nach einem Exit am 5.01.2023 – „verkauft zu mehr als dem 7-10-fachen ROIC“, einem zweiten Exit wenig später, dem im Februar angekündigten, gestern als Nummer 10/2023 vollzogenen, Zukauf von 200 Mio Umsatz, die von 1.200 Mitarbeitern im Bereich “ Herstellung von Stahlteilen“(Walor) erwirtschaftet werden, und dem Abschluss von 2 Übernahmen, die bereits in 2022 angekündigt worden waren, meldete man wenig später den dritten Exit – FDT Flachdach. Und dann am 3. März den 4. Exit im noch jungen Jahr – mit der Ganter – Construction. Dazu die Übernahme der BEW.

Dann der bisher grösste Exit, der die Performancedividende, die als Möglichkeit bei Exits bis zur HV angekündigt worden war, nun in Höhe von 0,75 EUR je Aktie finanzieren konnte. Und am 24.06. meldete man die Übernahme Nummer 2 in Portugal: Privatisierung eines Konzerns mit mehr als 2.000 Mitarbeitern -Expertise im Bereich der Energiewende. Dazu kommt als Übernahme Nummer 3 die Emmi Tochter in Norddeutschland mit rund 100 Mio EUR Umsatz – gemeldet am 6.07. Und ein finnischer Gebäudesanierer mit 40 Mio EUR Umsatz und 40 Niederlassungen.

Dazu die SELZER Gruppe. Und dann Übernahme Nummer 6 – drei Schmiedewerke mit 600 Mitarbeitern und 220 Mio EUR Jahresumsatz. Zuletzt der Exit Nummer 6 mit SABO – unter Erreichung der Zielrenditevorgaben. Und Übernahme Nummer 7 mit 400 Mio EUR Jahresumsatz. Und dann mit 300 weiteren Mitarbeitern Einstieg in den Systembau letzte Woche die Übernahme Nummer 8. Dazu kamen letzte Woche nummer 9 und 10 – Walor, lange angekündigt und eine Add-on.

Mutares legt ein wirklich beeindruckendes Tempo vor. Solange die Managementkapazitäten bei den Münchenern ausreichen, scheint aktuell die Zeit der „notleidenden“ Übernahmen für Mutares die Basis für die ehrgeizigen Ziele legen zu können. Bisher scheint man bei der Auswahl der Übernahmeobjekte ein gutes Händchen zu beweisen – Komplettausfälle in den letzten Jahren Fehlanzeige. Entsprechenden Optimismus drückt auch der Chart der Mutares Aktie aus. Und gestern auf dem Capital Markets Day gab es grosse Ziele zu verkünden: Grosse Ambitionen mit einem neuen mittelfristigen Konzernumsatzziel für 2028 von 10,0 Mrd EUR und 200 Mio EUR Ergebnisziel für die Mutares-Holding bis dann. Beflügelt durch die aktuelle Transaktionsdynamik und durch die bereits veranlasste Expansion nach China und in die USA mit einem neuen Office ab 2024 fühlt man sich dazu mehr als in der Lage.