Mutares stärkt Basis für weitere Entwicklung

Die Mutares SE & Co. KGaA (ISIN: DE000A2NB650) (“Mutares”) hat heute beschlossen, ihre im März 2023 in Höhe von EUR 100 Mio. begebene und im Mai 2023 um EUR 50 Mio. aufgestockte Anleihe mit Laufzeit bis 31. März 2027 (ISIN: NO0012530965) (“Anleihe”) im Rahmen der bestehenden Erhöhungsoption um ein Volumen von EUR 100 Mio. zu erhöhen (“Erhöhung”). Der Betrag der Erhöhung wurde erfolgreich bei Institutionellen Investoren platziert.

Der Vorstand der Mutares hatte sich angesichts der sich bietenden Chancen auf der Kaufseite und im Lichte optimaler Marktbedingungen dazu entschieden, die Anleihe weiter aufzustocken. Die strategische Maßnahme basiert auf einer hervorragenden Positionierung von Mutares mit einer sehr robusten und attraktiven Pipeline in allen Regionen. Insbesondere der chinesische Markt für Transaktionen auf der Kaufseite hat sich sehr schnell äußerst vielversprechend entwickelt. Die erfolgreiche Platzierung der Aufstockung der Anleihe spiegelt das Vertrauen der Investoren in die langfristige Wachstumsstrategie und den nachhaltigen Erfolg von Mutares wider. Dies zeigte sich zuletzt auch in der positiven Entwicklung des Aktienkurses.

Der Kapitalzufluss aus der Anleiheaufstockung ermöglicht es Mutares, den größtmöglichen Nutzen aus den sich bietenden Opportunitäten der Kaufseite zu ziehen. Konkret erwartet Mutares für das laufende Jahr zwischen zehn und 15 Akquisitionen. Aktuell befinden sich eine Vielzahl von Projekten in sämtlichen Regionen, insbesondere auch in China, in der Detailprüfung. Die gesamte Akquisitionspipeline ist auf ein Gesamtumsatzvolumen von aktuell ca. EUR 18 Mrd. angewachsen. Das stellt die Basis für das Erreichen der ambitionierten Ziele, die Mutares mit einem Anstieg des Konzernumsatzes auf ca. EUR 7,0 Mrd. bis 2025 beziehungsweise auf ca. EUR 10,0 Mrd. bis 2028 formuliert hat. Entsprechend wird für das Geschäftsjahr 2025 ein Jahresüberschuss in der Holding von EUR 125 Mio. bis EUR 150 Mio. und für das Geschäftsjahr 2028 von EUR 200 Mio. erwartet.

Robin Laik, CEO von Mutares, kommentiert: „Diese Kapitalmarkttransaktion ist ein weiterer wichtiger Baustein, um die sich bietenden Marktchancen zu nutzen. Der Erfolg der Platzierung der zweiten Erhöhung unserer Anleihe stärkt unsere Position und ebnet den Weg zu unseren mittel- und langfristigen Wachstumszielen.“

Die Platzierung wurde von Pareto Securities und Arctic Securities als Joint Lead Manager, Noerr als Rechtsberater und Cross Alliance als Kommunikationsberater begleitet.



