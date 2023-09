Mutares schafft’s auf Conviction List. „Money making idea“? Gründe?

Mutares hat bisher in 2023 bereits ein beachtliches Tempo vorgelegt. Neben dem bereits 5. Exit gab es schon 6 Übernahmen, eine kurz vor Abschluss stehende weitere Übernahme, Strukturierung von zwei neuen „Konzernen“ durch Zusammenführung von 2 bzw. 3 Beteiligungen, Anleihe refinanziert und aufgestockt.

Und die Transaktionspipeline von 11 Mrd EUR scheint immer noch voller Gelegenheiten für das Mutares-Management. Nachdem starke Quartalsergebnisse gemeldet wurden – Highlight: Umsatzerlöse aus Beratungsdienstleistungen und Management Fees der Mutares-Holding wachsen im ersten Halbjahr 2023 um 82 % auf 52,1 Mio EUR. Und jetzt fällt anderen auf, dass man in München dieses Jahr definitiv einen Gang zugelegt hat. Oder wie es heute bei M.M.Warburg heisst: „We are committed to providing MONEY MAKING ideas for our institutional clients. We have established a consistent process to identify

our HIGH CONVICTION ideas on a monthly basis from our broad coverage of some 200 German stocks. All that counts is

PERFORMANCE.“ (Warburg Monthly StockTracker, September 2023, Michael Heider)

Mutares im September eine „money making idea“ für Warburg.

Warburg Research hat Mutares im aktuellen Monthly Stock Tacker (September 2023) auf die Conviction-Liste gesetzt. Laut Einschätzung der Analysten sollte der am 5. Mai angekündigte Verkauf von Special Melted Products (SMP), wie bei der Vorlage der Q2-Zahlen am 10. August angegeben, im dritten Quartal abgeschlossen werden. Warburg Research hebt hervor, dass die noch unter dem Vorbehalt der behördlichen Zustimmung stehende Transaktion SMP mit einem Unternehmenswert von 180 Mio EUR bewerte, was einen Mittelzufluss von bis zu 150 Mio EUR oder mehr als 7,00 EUR pro Aktie generieren würde.

Wie die Analysten ausführen, wurde Mutares vor der Nachricht über den Verkauf von SMP mit rund 21,00 EUR gehandelt und der aktuelle Aktienkurs unterscheide sich nicht wesentlich davon. Zwar hat Mutares in der Zwischenzeit eine Dividende von 1,75 Euro gezahlt, aber Warburg Research kommt zu dem Schluss, dass ein großer Teil des Deals angesichts der soliden Entwicklung anderer Unternehmen im Portfolio noch nicht im Aktienkurs berücksichtigt sei.

Prognoseerhöhung?

Wenn der Deal erfolgreich abgeschlossen werde, sei eine neue Guidance wahrscheinlich, nachdem die Guidance für den Holding-Nettogewinn im Bereich von 92-112 Mio EUR allein durch den Deal leicht erfüllt werden sollte. Darüber hinaus sei die Exit-Pipeline gut gefüllt, da das Management angedeutet habe, dass es auch den Prozess für Frigoscandia eingeleitet hat. Die Unterseite sehen die Analysten durch die soliden Entwicklungen bei Lapeyre, Terranor oder Amaneos gut abgesichert und Mutares tätige weiterhin solide Transaktionen auf der Käuferseite. Die Einschätzung von Warburg Research lautet aktuell auf „Buy“ mit einem Kursziel 34,00 EUR.

Und jetzt nochmal Q2 der Mutares – Wachstum allenthalben – Umsatzziele für Konzern bestätigt.

Sowohl auf Ebene der Gesellschaft („Mutares-Holding“) als auch im Konzern („Mutares-Konzern“) wurde eine deutliche Steigerung bei den Umsatzerlösen erzielt. so stiegen die Umsatzerlöse der Mutares-Holding, d. h. der Mutares SE & Co. KGaA, die aus Beratungsleistungen und Management Fees aus den Portfoliounternehmen resultieren, im ersten Halbjahr 2023 um 82 % auf 52,1 Mio EUR (1. Halbjahr 2022: 28,7 Mio EUR). Der Anstieg ist auf das Portfoliowachstum im Geschäftsjahr 2022 und im ersten Halbjahr 2023 infolge der hohen Transaktionsaktivität zurückzuführen. Trotzdem erreichte der Jahresüberschuss der Mutares-Holding im ersten Halbjahr „nur“13,2 Mio EUR (1. Halbjahr 2022: 14,2 Mio). Dies beinhaltet die Aufwendungen in Höhe von 5,7 Mio EUR für die erfolgreiche Refinanzierung und Erhöhung der Anleihe, während im Vorjahr noch positive Einmalerträge von 7,2 Mio EUR enthalten waren.

Auf Konzernebene erzielte Mutares im ersten Halbjahr 2023 Umsatzerlöse von 2.273,6 Mio EUR (1. Halbjahr 2022: 1.754,6 Mio). Der Anstieg ist insbesondere auf die hohe Akquisitionsaktivität im zweiten Halbjahr 2022 sowie im Berichtszeitraum selbst zurückzuführen. Das Konzern-EBITDA (Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen) wird regelmäßig von Gewinnen aus günstigem Erwerb („Bargain Purchase“) der abgeschlossenen Akquisitionen begünstigt und belief sich im ersten Halbjahr 2023 auf 405,4 Mio EUR (1. Halbjahr 2022: 66,0 Mio EUR).

Das insbesondere um die Einflüsse aus den geschäftsmodellimmanent regelmäßigen Veränderungen in der Zusammensetzung des Portfolios (Gewinne aus günstigem Erwerb und Entkonsolidierungseffekte) bereinigte Adjusted EBITDA beläuft sich für das erste Halbjahr 2023 auf 41,2 Mio EUR (1. Halbjahr 2022: -32,9 Mio). Darin spiegeln sich die erfolgreich umgesetzten operativen Optimierungsprogramme im Portfolio wider.

Mittlerweile 4 Segmente im Mutares Konzern



Nach dem Ende des Berichtszeitraums hat Mutares die bisher drei Segmente um ein viertes Segment ergänzt. Mit der Unterzeichnung eines Vertrags zum Erwerb der Gläsernen Molkerei von der Emmi Gruppe im Juli 2023 wurde der erste Schritt zur Stärkung dieses neuen Segments umgesetzt. Zusammen mit Lapeyre, der keeeper Group, FASANA und SABO (zuvor Teil des Segments Goods & Services) bildet die Gläserne Molkerei künftig das Segment Retail & Food.

Einiges noch möglich in 2023 bei Mutares. Auch auf der EXIT-Seite.

Gäbe noch einige potenzielle weitere Exits für das Geschäftsjahr. Wenn man sich die „Reifegrade“ der Beteiligungen anschaut, wie sie mit Stand 30.06.2023 vom Unternehmen eingestuft werden.

Operative Phase im Rahmen des Wert­schöpfungszyklus Zugeordnete Beteiligungen zum 30. Juni 2023 Umsatz im 1. Halb­jahr 2023 in EUR Mio. Adj. EBITDA2 im 1. Halb­jahr 2023 in EUR Mio. Realignment Automotive & Mobility

Amaneos

Ferral United Group

Peugeot Motocycles Group

Plati Group

iinovis Group Engineering & Technology

Guascor Energy

Steyr Motors

VALTI

Gemini Rail und ADComms Goods & Services

EXI und SIX Energy

Arriva Group 974,1 -3,5 Optimization Automotive & Mobility

KICO und ISH Group Engineering & Technology

NEM Energy Group Goods & Services

Lapeyre Group

Frigoscandia Group

Ganter

Asteri Facility Solutions und Palmia

FASANA

Repartim 877,1 +3,3 Harvesting Engineering & Technology

Special Melted Products

Donges Group

La Rochette

Clecim Goods & Services

Terranor Group

keeeper Group

SABO 423,7 +24,8

Dieses Jahr zeigte Mutares an allen Fronten Fortschritte: Finanzierung, Exit’s, Übernahmen, operative Verbesserungen bei den Beteiligungsunternehmen.

Nach einem Exit am 5.01.2023 – „verkauft zu mehr als dem 7-10-fachen ROIC“, einem zweiten Exit wenig später, einem mittlerweile kurz vor der Ziellinie stehende Zukauf von 200 Mio Umsatz, die von 1.200 Mitarbeitern im Bereich “ Herstellung von Stahlteilen“(Walor) erwirtschaftet werden, und dem Abschluss von 2 Übernahmen, die bereits in 2022 angekündigt worden waren, meldete man wenig später den dritten Exit – FDT Flachdach. Und dann am 3. März den 4. Exit im noch jungen Jahr – mit der Ganter – Construction. Dazu die Übernahme der BEW.

Dann der bisher grösste Exit, der die Performancedividende, die als Möglichkeit bei Exits bis zur HV angekündigt worden war, nun in Höhe von 0,75 EUR je Aktie finanzieren konnte. Und am 24.06. meldete man die Übernahme Nummer 2 in Portugal: Privatisierung eines Konzerns mit mehr als 2.000 Mitarbeitern -Expertise im Bereich der Energiewende. Dazu kommt als Übernahme Nummer 3 die Emmi Tochter in Norddeutschland mit rund 100 Mio EUR Umsatz – gemeldet am 6.07. Und ein finnischer Gebäudesanierer mit 40 Mio EUR Umsatz und 40 Niederlassungen. Dazu die SELZER Gruppe. Und dann Übernahme Nummer 6 – drei Schmiedewerke mit 600 Mitarbeitern und 220 Mio EUR Jahresumsatz.

Die heutige Einschätzung von Warburg bestätigt die aktuellen Entwicklungen. Mal schauen, ob es gelingt im September eine „money making idea“ in der Mutares Aktie zu finden.