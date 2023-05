Mutares kann im Q1 alle Kennziffern kräftig steigern. Dazu die 11 Mrd EUR Transaktionspipeline. Zeichen stehen auf Wachstum.

Mutares hat bisher in 2023 ein beachtliches Tempo vorgelegt – neben dem bereits 5. Exit gab es 2 Übernahmen, Strukturierung von zwei neuen „Konzernen“ durch Zusammenführung von 2 bzw. 3 Beteiligungen und eine ausstehende Anleihe konnte refinanziert und aufgeestockt werden. Dazu passend die heute präsentierten Zahlen des ersten Quartals der Mutares SE & Co. KGaA (ISIN: DE000A2NB650). Besonders ins Auge fallen die um 86% gesteigerten Umsatzerlöse aus Beratungsdienstleistungen und Management-Fees. Was – trotz rund 4,5 Mio EUR Kosten für die Anleiherefinanzierung – zu einem um 21% erhöhten Nettoergebnis der Holding führt. Dazu kommen deutliche Zeichen, dass es operativ bei den Beteiligungen rund läuft – bereinigtes Konzern-EBITDA erreicht Plus 5,1 Mio EUR, was gegenüber den Vorjahreszahlen von Minus 30,7 Mio EUR eine deutliche Verbesserung darstellt. Klarer Hinweis, dass sich einige Beteiligungen im verkaufsfähigen Zustand befinden oder sich diesem mit grossen Schritten nähern. Erklärt auch die bisher erfolgten 5 Exits in 2023.

Mutares Holding und Konzern wachsen kräftig.

Die Umsatzerlöse der Mutares Holding, die aus Beratungsleistungen und Management Fees aus den Portfoliounternehmen resultieren, erhöhten sich im ersten Quartal des Geschäftsjahres 2023 auf 27,1 Mio EUR (Vorjahr: 14,7 Mio). Und der Anstieg um 84 % ist auf das Portfoliowachstum im Geschäftsjahr 2022 infolge der hohen Transaktionsaktivität zurückzuführen. Hierbei wurden keine Dividenden aus dem Portfolio verbucht, da diese üblicherweise im vierten Quartal eines Geschäftsjahres vereinnahmt werden. Und so stieg Nettoergebnis der Mutares Holding im ersten Quartal um 21 % von 6,8 Mio EUR auf 8,2 Mio EUR – beinhaltet Aufwendungen in Höhe von 4,5 Mio EUR für die Refinanzierung der Anleihe.

Und auf Konzernebene wurde die Umsatzmilliarde erreicht.

Auf Konzernebene erzielte Mutares im ersten Quartal 2023 konsolidierte Umsatzerlöse in Höhe von 1.108,0 Mio EUR (Vorjahr: 852,5 Mio). Dabei ist der Zuwachs um 30 % neben organischen Entwicklungen insbesondere auf die hohe Akquisitionsaktivität im Geschäftsjahr 2022 zurückzuführen. Und das Konzern-EBITDA des ersten Quartals 2023 verbesserte sich deutlich auf 112,4 Mio EUR nach Minus 14,3 Mio EUR in der Vorjahresperiode. Hierbei ist zu beachten, dass das Konzern-EBITDA regelmäßig von Gewinnen aus günstigem Erwerb („Bargain Purchase“) der abgeschlossenen Akquisitionen begünstigt wird. Hier spiegeln sich die im ersten Quartal 2023 vollzogenen Erwerbe wider. Und die erfolgreiche Umsetzung der Transformationsprogramme in den Portfoliounternehmen zeigt sich in einer deutlichen Verbesserung des um Sondereffekte bereinigten bereinigtem EBITDA von Plus 5,1 Mio EUR (Vorjahr: Minus 30,7 Mio).

Ausblick der Mutares – kann gefallen.

„Basierend auf den bereits abgeschlossenen und zusätzlichen unterzeichneten Transaktionen des Geschäftsjahres 2023, der vielversprechenden Akquisitionspipeline sowie den Planungen der einzelnen Portfoliounternehmen geht der Vorstand für das Geschäftsjahr 2023 von einem Anstieg der annualisierten Umsatzerlöse im Mutares-Konzern auf EUR 4,8 Mrd. bis EUR 5,4 Mrd. aus. Der Jahresüberschuss der Mutares Holding soll dabei in einer Bandbreite von EUR 92 Mio. bis EUR 112 Mio. liegen. Die nach dem Berichtszeitraum vereinbarte und veröffentlichte Vereinbarung zum Verkauf von SMP ist in dieser Prognose noch nicht enthalten. Der Abschluss dieser Transaktion ist für das zweite Quartal 2023 vorgesehen.

Gleichzeitig bestätigt der Vorstand die mittelfristigen Ziele, die bis zum Geschäftsjahr 2025 einen Anstieg des Konzernumsatzes auf ca. EUR 7,0 Mrd. vorsehen. Auf dieser Basis wird entsprechend ein Anstieg des Jahresüberschusses der Mutares Holding bis 2025 auf eine Bandbreite von EUR 125 Mio. bis EUR 150 Mio. erwartet.“ (Mutares Unternehemnsmeldung, 9.05.2023)

Gäbe noch einige potenzielle weitere Exits für das Geschäftsjahr, wenn man sich die „Reifegrade“ der Beteiligungen anschaut, wie sie mit Stand 31.03.2023 vom Unternehmen eingestuft werden:

Operative Phase

im Rahmen des Mutares Geschäftsmodells Zugeordnete Portfoliounternehmen Umsatz

in Mio EUR

Adjusted EBITDA

in Mio.EUR Realignment Automotive & Mobility



Amaneos Group

Metals Group

Peugeot Motocycles

Plati

iinovis





Engineering & Technology



Guascor Energy

Steyr Motors

VALTI

Gemini Rail und ADComms





Goods & Services



EXI und SIX Energy

476,4 -19,8 Optimization Automotive & Mobility



KICO und ISH





Engineering & Technology



NEM Energy Group





Goods & Services



Lapeyre

Frigoscandia

Ganter

Asteri Facility Solutions und Palmia

FASANA

Repartim

395,2 -1,0 Harvesting Engineering & Technology



Special Melted Products – EXIT erfolgt

Donges Group

La Rochette

Clecim





Goods & Services



Terranor Group

keeeper

SABO

237,1 +17,1

Nach hoher Transaktionsfrequenz in 2022 setzt man in München in 2023 – so sieht es zumindest bisher aus – noch einen „drauf“.



