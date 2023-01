Mutares hält das Tempo. 2023 mit Exit eingeläutet.

Mutares Aktie mit dem Drang zu mehr. Mehr Übernahmen, mehr – wesentlich mehr – Umsatz und auch auf der Verkaufsseite einige „sehr reife Beteiligungen“. So konnte man von einem für die Mutares SE & Co. KGaA (ISIN: DE000A2NB650) brennenden CIO, Johannes Laumann, auf dem EKF2022 erfahren.

Stolz auf das Erreichte, stolz auf „sein“ M&A-Team und voller Optimismus als Mutares weiter, das abliefern zu können, was man zugesagt hat. Und die Bilanz des Carve-Out Spezialisten in 2022 kann sich sehen lassen: 5 Exits und 14 „Zukäufe“. Dazu sollte das Konzernumsatzziel von mindestens 4 Mrd für 2022 erreicht werden können. Näheres dann mit den Zahlen für 2022, die wohl im April vorliegen werden. Bis dahin steht man in München offensichtlich nicht still und meldet so heute den ersten Exit des Jahres.

Ex-GEA carve Out kommt in neue Hände – zu mehr als 7-10 fachen ROIC.

Und ROIC steht für Return-on-invested-Capital. In 2020 meldete Mutares am 4.11. den Erwerb von zwei Tochterunternehmen der GEA Group AG aus der Lebensmitteltechnik. Eines davon war dieheute verkaufte GEA Farm Technologies Japy SAS, jetzt unter Japy Tech SAS firmierend. Bei Übernahme durch die Mutares Gruppe wurde Japy als „ein führender Hersteller von Milchkühltanks in Europa. Die Produkte variieren in Größe, Aufbau und Anwendung. Dabei werden Kühltanks für kleinere Milchviehbetriebe und Gesamtlösungen mit zusätzlichen Optionen und Komponenten für größere Betriebe angeboten. Im Jahr 2019 erzielte die Firma einen Umsatz von ca. EUR 20 Mio.“

Und ab heute geht das Unternehmen im Rahmen eines Management Buy-Outs eigene Wege – in rund 2 Jahren eine Top-Kapitalrendite für Mutares zuzüglich erzielter Mangementberatungsfees.

So funktioniert das Mutares-Konzept: Veräusserung zu dem 7-10 fachen des investierten Kapitals und im Rahmen der Neuaufstellung des erworbenen Unternehmens erzielt man laufende Einnahmen durch Managementberatung oder Managementdienstleistungen durch die Mutares AG. Und in Frankreich scheint man innerhalb von gut 2 Jahren erfolgreich gewesen zu sein, wenn der Kapitaleinsatz mehr als verzehnfacht werden konnte.

Seit November 2020 sei der Produktmix optimiert und die Gesamteffizienz bei gleichzeitiger Kostensenkung gesteigert worden. Nach der erfolgreichen Transformation von JAPY Tech sei das Management nun zuversichtlich und freut sich darauf, das Wachstum der Gesellschaft weiter voranzutreiben, indem es seine Umsatzbasis diversifiziert und sich von einem reinen Produktionsunternehmen zu einem dienstleistungsorientierten Unternehmen wandelt.

Johannes Laumann, CIO von Mutares, kommentiert: „Ich freue mich, unseren ersten Exit im Jahr 2023 bekannt zu geben, bei dem wir unser Ziel eines 7-10-fachen ROIC übertroffen haben. Der Exit von JAPY Tech beweist, dass wir das Unternehmen gemeinsam mit dem Management erfolgreich transformiert haben und es nun bereit ist, einen nachhaltigen Wachstumspfad als eigenständiges Unternehmen unter der Leitung des Managements vor Ort fortzusetzen.“

