Mutares mit erfolgreichem Verkauf

Die Mutares SE & Co. KGaA (ISIN: DE000A2NB650) hat ihr Portfoliounternehmen FDT Flachdach Technologie GmbH erfolgreich an die Holcim Group verkauft.

FDT kann auf eine lange Geschichte zurückblicken, denn das Unternehmen wurde 1873 als “Schildkröt Werke” gegründet und ist heute in den wichtigsten westeuropäischen Ländern stark vertreten. Das Unternehmen ist ein führender Hersteller von thermoplastischen Dachbahnen und beschäftigt rund 180 Mitarbeiter an seinem Produktionsstandort in Mannheim sowie an weiteren Standorten in Frankreich und Belgien. Mit seinen drei Produktlinien Dachbahnen, Lichtsysteme und Säureschutz bietet FDT seinen Kunden kosteneffiziente und flexible Lösungen für wasserdichte Dachabdichtungen, die den höchsten Qualitätsstandards der Branche entsprechen.

Das Unternehmen war seit seiner Übernahme im März 2019 Teil der Donges Group und wurde erfolgreich neu positioniert. Der Fokus lag dabei auf der Rationalisierung der Produktionsprozesse, der Verbesserung des Qualitätsmanagements und der geografischen Expansion.

Holcim ist einer der führenden Anbieter innovativer und nachhaltiger Baulösungen und mit der Marke Elevate, früher bekannt als Firestone Building Products, einer der größten Anbieter von Dach-, Wand- und Verkleidungssystemen. Der Zusammenschluss mit FDT wird es Elevate ermöglichen, sein Produktportfolio zu erweitern und das Potenzial des deutschen Marktes auszuschöpfen. Gleichzeitig wird FDT von strategischer Unterstützung profitieren, um seinen Wachstumskurs weiter zu verfolgen.



