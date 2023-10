Mutares – eine Transaktion pro Monat? Beeindruckendes Tempo bestätigt. Auf dem Weg zu 10 Mrd Umsatz 2028.

Was macht Sofinter?

Man produziert in vier Fabriken in Italien und Rumänien und operiert mit vier Hauptmarken, Macchi, AC Boiler, Europower und Itea: Macchi ist ein Hersteller von Industriekesseln und Wärmerückgewinnungskesseln für den Öl- und Gassektor. AC Boilers ist ein Global Player in der Herstellung von Großkesseln für Versorgungsunternehmen, Abfallverbrennungs-/Biomassekesseln und Abhitzedampferzeuger (Heat Recovery Steam Generator, kurz HRSG) für die Stromerzeugung. Und Europower ist als EPC- und O&M-Unternehmen positioniert, das sich hauptsächlich auf den Waste-to-Energy-Sektor konzentriert, während Itea, in der Entwicklung und dem Verkauf von Anlagen aktiv ist, die auf der patentrechtlich geschützten Technologie ISOTHERM Pwr® „Flameless“ Oxy-Combustion basieren, sodass ein breites Spektrum von Aktivitäten innerhalb der Wertschöpfungskette abgedeckt wird. Die diversifizierte Produktpalette ist der Schlüssel zur Bedienung vielfältiger Märkte und Kunden in mehr als 45 Ländern.

Mutares sieht Verbesserunsgmöglichkeiten und Synergien: „Durch ihre herausragenden technischen Kompetenzen und die kontinuierlichen Investitionen in Forschung und Entwicklung ist die Gruppe gut positioniert, um neue Marktchancen zu nutzen und ihr Dienstleistungsgeschäft weiter auszubauen. Der Kundenstamm und die Technologie werden dazu beitragen, die NEM Energy Group zu diversifizieren und das Aftermarket-Geschäft durch die Kombination von NEM und Sofinter zu stärken.“ (CN Mutares 11.10.2023)

Und dazu der CIO Johannes Laumann.

„Das breite Leistungsangebot und der technologische Vorsprung der Sofinter Gruppe sind eine einzigartige Gelegenheit, um in Kundensegmenten und Technologien zu expandieren. Mithilfe des Mutares-Teams und der Synergien mit der NEM Energy Group können die Technologien weiterentwickelt werden, um von der wachsenden Nachfrage nach den Produkten zu profitieren. Sofinter passt ideal in unser Portfolio und wir werden uns weiterhin für den anhaltenden Erfolg der Gruppe einsetzen.“ – so der CIO zum Deal.