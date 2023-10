Mutares – eine Transaktion pro Monat? Beeindruckendes Tempo.

Mutares hat bisher in 2023 operativ ein beachtliches Tempo vorgelegt. Bis gestern gab es 6 Exits, 7 Übernahmen, eine kurz vor Abschluss stehende weitere Übernahme, Strukturierung von zwei neuen „Konzernen“ durch Zusammenführung von 2 bzw. 3 Beteiligungen, Anleihe refinanziert und aufgestockt.Und dazu eine neue Dividendenpolitik verkündet, die zukünftig eine „Basisdividende“ von 2,00 EUR vorsieht, bisher lag man bei 1,00 EUR plus x. Jetzt soll „in sehr erfolgreichen Jahren“ eine „Bonusdividende“ hinzukommen. Heute findet sich in einer Pressemitteilung eine interessante Aussage, die für die aktuell herrschende Dynamik beim Münchener Carve-Out-Spezialisten steht:

„Mit dieser achten Akquisition bin ich sehr zuversichtlich, dass wir unser unausgesprochenes Ziel von einer Transaktion pro Monat im Jahr 2023 erreichen werden.“,

kommentiert Mutares CIO Johannes Laumann heute die Übernahme der Vermögenswerte der Holland Industrial Construction Systems Coöperatief U.A. und ihrer Tochtergesellschaften („Byldis“). Mit dieser 8. Übernahme in 2023 setzt Mutares auf Marktchancen durch Effizienzsteigerung im Bauwesen. Das neue Plattforminvestment – rund 300 Mitarbeiter hauptsächlich in den Niederlanden und Grossbritannien – biete durch neue Ansätze in den Bereichen Ingenieurwesen, Betonfertigteile und Fassadentechnik auf dem europäischen Markt für hohe bis mittelhohe Gebäude eine standortunabhängige Alternative zu herkömmlichen Bauweisen. Als One-Stop-Shop für Engineering, Produktion, Installation, Transport und Montage auf der Baustelle sei die Byldis-Methode bis zu 50 % schneller als der traditionelle Bau auf der Baustelle und reduziere das Sicherheitsrisiko und die Ausfallkosten.

Aber auch bei der 8. Übernahme bleibt sich Mutares treu – Byldis muss erst den Break-Even schaffen. Job für Mutares ist klar.

Mutares übernimmt jedoch – wie beinahe üblich – ein Sanierungsprojekt: Es gelte die Projektabwicklungskapazitäten des Unternehmens zu stärken und den Weg zur Rentabilität zu beschleunigen. Also wieder einmal kein Selbstläufer, sondern Sanierungsfall – also wahrscheinlich auch ein günstiger Einstieg. Und da man „nur“ die Vermögenswerte übernimmt – aus der Insolvenz? – sollte der Übernahmepreis überschaubar sein – ein typisches Mutares Investment halt. Und so kann man die Aussagen von Johannes Laumann, CIO von Mutares, auch einordnen: „Wir sind überzeugt, dass wir mit unserer Unterstützung das hervorragende und einzigartige Produktangebot für den Mittel- und Hochhausmarkt realisieren können. Byldis ist eine großartige Ergänzung für unser Segment Engineering & Technology und stärkt unsere Expertise und Erfolgsgeschichte im Bereich der Baulösungen.“

Einiges noch möglich in 2023 bei Mutares. Auch auf der EXIT-Seite.

Gäbe noch einige potenzielle weitere Exits für das Geschäftsjahr. Wenn man sich die „Reifegrade“ der Beteiligungen anschaut, wie sie mit Stand 30.06.2023 vom Unternehmen eingestuft werden.

Operative Phase im Rahmen des Wert­schöpfungszyklus Zugeordnete Beteiligungen zum 30. Juni 2023 Umsatz im 1. Halb­jahr 2023 in EUR Mio. Adj. EBITDA2 im 1. Halb­jahr 2023 in EUR Mio. Realignment Automotive & Mobility

Amaneos

Ferral United Group

Peugeot Motocycles Group

Plati Group

iinovis Group Engineering & Technology

Guascor Energy

Steyr Motors

VALTI

Gemini Rail und ADComms Goods & Services

EXI und SIX Energy

Arriva Group 974,1 -3,5 Optimization Automotive & Mobility

KICO und ISH Group Engineering & Technology

NEM Energy Group Goods & Services

Lapeyre Group

Frigoscandia Group

Ganter

Asteri Facility Solutions und Palmia

FASANA

Repartim 877,1 +3,3 Harvesting Engineering & Technology

Special Melted Products – VERKAUF 19.9.23



Donges Group

La Rochette

Clecim Goods & Services

Terranor Group

keeeper Group

SABO – VERKAUF 13.9.2023

423,7 +24,8

Dieses Jahr zeigte Mutares an allen Fronten Fortschritte: Finanzierung, Exit’s, Übernahmen, operative Verbesserungen bei den Beteiligungsunternehmen.

Nach einem Exit am 5.01.2023 – „verkauft zu mehr als dem 7-10-fachen ROIC“, einem zweiten Exit wenig später, einem mittlerweile kurz vor der Ziellinie stehende Zukauf von 200 Mio Umsatz, die von 1.200 Mitarbeitern im Bereich “ Herstellung von Stahlteilen“(Walor) erwirtschaftet werden, und dem Abschluss von 2 Übernahmen, die bereits in 2022 angekündigt worden waren, meldete man wenig später den dritten Exit – FDT Flachdach. Und dann am 3. März den 4. Exit im noch jungen Jahr – mit der Ganter – Construction. Dazu die Übernahme der BEW.

Dann der bisher grösste Exit, der die Performancedividende, die als Möglichkeit bei Exits bis zur HV angekündigt worden war, nun in Höhe von 0,75 EUR je Aktie finanzieren konnte. Und am 24.06. meldete man die Übernahme Nummer 2 in Portugal: Privatisierung eines Konzerns mit mehr als 2.000 Mitarbeitern -Expertise im Bereich der Energiewende. Dazu kommt als Übernahme Nummer 3 die Emmi Tochter in Norddeutschland mit rund 100 Mio EUR Umsatz – gemeldet am 6.07. Und ein finnischer Gebäudesanierer mit 40 Mio EUR Umsatz und 40 Niederlassungen. Dazu die SELZER Gruppe. Und dann Übernahme Nummer 6 – drei Schmiedewerke mit 600 Mitarbeitern und 220 Mio EUR Jahresumsatz. Zuletzt der Exit Nummer 6 mit SABO – unter Erreichung der Zielrenditevorgaben. Und Übernahme Nummer 7 mit 400 Mio EUR Jahresumsatz. Und heute dann mit 300 weiteren Mitarbeitern Einstieg in den Systembau.

Mutares legt ein wirklich beeindruckendes Tempo vor. Solange die Managementkapazitäten bei den Münchenern ausreichen, scheint aktuell die Zeit der „notleidenden“ Übernahmen für Mutares die Basis für die ehrgeizigen Ziele bis 2025 legen zu können. Bisher scheint man bei der Auswahl der Übernahmeobjekte ein gutes Händchen zu beweisen – Komplettausfälle in den letzten Jahren Fehlanzeige. Entsprechenden Optimismus drückt auch der Chart der Mutares Aktie aus.