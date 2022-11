Mutares bessser als Milliardenkonzern? Peugeot Motocycles – Eigentümer übergibt Führung, bleibt beteiligt. Exits, Einstiege in Serie. Nichts vom Aurelius Pessimismus…

Weitere Suchergebnisse zu "mutares":

Mutares Aktie mit dem Drang zu mehr. Mehr Übernahmen, mehr – wesentlich mehr – Umsatz und mittlerweile Beteiligungen mit einem Umsatz von 751 Mio EUR „im verkaufsfähigen Zustand“. So könnte die Mutares SE & Co. KGaA (ISIN: DE000A2NB650) dem zweitgrössten Exit der Firmengeschichte weitere folgen lassen.Und so könnten die Spekulationen darüber, wie viel der Nordic-Exit, der diese Woche kurz nach den sehr guten Quartalszahlen gemeldete Royal de Boer Exit und mögliche weitere noch in diesem Jahr zusätzlich zur geplanten und „erwarteten“ Dividende aus „Beratungserlösen“ von 1,00 EUR „noch bringen“ könnten. Während Aurelius Gestern eher verhalten-pessimistisch Quartalszahlen un dAusblick präsentierte, scheint der „andere“ Carve-Out-Spezialist aus München wesntlich optimistischer und aktiver. Gestern gab es neben dem endgültigen Vollzug des Nordic-Verkaufs eine ungewöhnliche Übernahme:

Indischer Grosskonzern gibt auf bei seinen Bemühungen Peugeot Motocycles erfolgreich zu machen auf. Setzt auf die Hilfe, Führung und Expertise von Mutares!

Wenn ein Konzern mit rund 260.000 Mitarbeitern eine seiner Tochtergesellschaften offensichtlich nicht selber „auf die Erfolgsstrasse führen kann“ und die unternehmerische Führung an einen Dritten abgibt, dann muss dieser schon übe rüberzeugende Managementansätze verfügen. Und genau das passiert gerade. Und der Grosskonzern – die indische Mahindra Gruppe – ist offensichtlich von den Aussichten der Tochtergesellschaft – Peugeot Motocycles – überzeugt, denn sonst würde er nicht mit 50% Kapitalbeteiligung „an Bord bleiben“.

Verbio Aktie gestärkt: Q1 Zahlen zum 30.09. lassen Jahres-Prognose konservativ erscheinen. Und politische Querschüsse sind auch verstummt.

Gleichzeitig scheint Mahindra von den Fähigleiten des Mutares Maangemnets überzeugt, denn man überträgt neben einem 50%-Kapitalanteil gleichzeitig die unternehmerische Führung – mit 80% der Stimmrechte – an Mutares. Oder wie es offiziell heisst: „Mahindra & Mahindra Ltd. (M&M) und die Mutares SE & Co. KGaA (ISIN: DE000A2NB650) haben heute die Unterzeichnung eines unwiderruflich bindenden Angebots für den Erwerb von 50 % der Aktienanteile und einer Kontrollmehrheit von 80 % an Peugeot Motocycles (PMTC) durch Mutares bekannt gegeben. M&M bleibt Mitgesellschafter, um ...“

Peugeot Motocycles – Verantowrtung liegt bald ausschliesslich bei Mutares, dem Automotive Spezialisten.

Peugeot Motocycles – Jahresumsatz rund 140 Mio EUR, Huaptsitz Mandeure, Frankreich – stellt zwei- und dreirädrige Motorroller her, die über 3.000 Verkaufsstellen durch Tochtergesellschaften, Importeure und Händler in Frankreich und international auf drei Kontinenten vertrieben werden. Das Unternehmen verfügt über eine eigene Produktionsstätte in Mandeure, ein Joint Venture mit JNQQ (Jinan Qingqi Motorcycle Co., Ltd.) in China sowie über Produktionspartnerschaften mit mehreren großen asiatischen Unternehmen, darunter THACO in Vietnam.

Rajesh Jejurikar, Executive Director, Auto & Farm Sectors, M&M, kommentiert diese Transaktion: „Wir freuen uns, Mutares bei Peugeot Motocycles willkommen zu heißen. Unsere Bemühungen zielen darauf ab, diese französische Traditionsmarke, die ihre Kunden seit 124 Jahren begeistert, zu erhalten. Mit einer ausgewiesenen Erfolgsbilanz bei der Transformation von Unternehmen in ganz Europa, gepaart mit großer Expertise im Automobilgeschäft, ist Mutares ein idealer Partner, um die Marke mit der kontinuierlichen Unterstützung von M&M zu stärken und weiter auszubauen.“

Johannes Laumann, CIO von Mutares, erklärt: „Dies ist die dreizehnte Übernahme von Mutares im Jahr 2022. Peugeot Motocycles ist eine international anerkannte Marke, die auf einer traditionsreichen Geschichte als weltweit ältester Hersteller von motorisierten Zweirädern aufbaut. Wir sind sehr stolz darauf, mit der Marke assoziiert zu sein, und ich bin fest davon überzeugt, dass wir in der Lage sein werden, das wahre Potenzial des Unternehmens auf der Grundlage unserer großen Erfahrung in der Branche und unseres starken operativen Teams und gemeinsam mit unserem Partner M&M zu heben. Darüber hinaus agiert Peugeot Motocycles als Erstausrüster, und wir sehen ein großes Potenzial für starke Synergien innerhalb unseres Automotive & Mobility-Segments.“

Exit-Pipeline – wichtig für die Mutares Aktie durch mögliche weitere „Überraschungseffekte“. Minus Royal de Boer

Zur Erinnerung: Mutares ist es bis heute trotz des herausfordernden Umfelds gelungen, zwei erfolgreiche Exits in den ersten 9 Monaten zu realisieren. Mit dem im September vereinbarten Verkauf von 100 % an der Nordec Group an ein Käuferkonsortium konnte Mutares die erfolgreiche Unterzeichnung des dritten Exits im laufenden Geschäftsjahr mit einem ROIC innerhalb der Zielspanne von 7x bis 10x verbuchen.Und bei Royal de Boer liegt man sogar über der unternehemnsinternen ROIC-Vorgabe – Erfolg und Bestätigung.

Und es bleibt- jetzt noch mehr als zuvor dabei: Auch für die folgenden Quartale sehe der Vorstand gute Chancen, weitere Exits der sich in der Harvesting-Phase befindenden Portfoliounternehmen zu realisieren. Hier geht , besser gesagt ging es zum stichtag 30.09.2022, um fogegnde Unternehmen mit einem Gesamtumsatzvolumen von 751,7 Mio EUR – kräftige Zunahme des veräusserunsgfähigen Umsatzvolumens von 34% gegenüber dem Vorquartal! Interessant ist, dass sich unter den gereiften Beteiligungen derzeit kein Automotive-Wert befindet. Deren Zeit kommt wohl noch…

Harvesting Engineering & Technology

Donges Group

La Rochette

Clecim

Royal de Boer & Japy Tech Group – VERKAUFT 8.11.2022 Goods & Services

Terranor Group

SABO

Chancen für die Mutares Aktie scheinen durch die Quartalszahlen bestätigt – auf dem derzeitigen Kursniveau sollte die derzeit zu erwartende hohe Dividende eine gewisse „Absicherung“ nach unten bieten. Wachstumswert mit Gewinnen aus dem laufenden Geschäft und der vorhandenen Möglichkeit über Unternehmensverkäufe zusätzliche ausschüttungsfähige Gewinne zu realisieren.



Chart: Mutares Aktie | Powered by Chart:| Powered by GOYAX.de