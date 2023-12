Mutares: Übernahme erfolgreich abgeschlossen

Die Mutares SE & Co. KGaA (ISIN: DE000A2NB650) hat die Übernahme der Prénatal-Filialen und E-Commerce-Aktivitäten in den Niederlanden von der PRG Retail Group erfolgreich abgeschlossen. Das Unternehmen wird eine exklusive Lizenzvereinbarung für die Nutzung und Vermarktung von Prénatal und dessen Portfoliomarken in den Niederlanden abschließen. Die Transaktion wird das Segment Retail & Food als neue Plattform-Akquisition weiter stärken.

Prénatal (Niederlande) mit Hauptsitz in Amersfoort ist ein marktführender Einzelhändler mit einer breiten Produktpalette, die Baby-, Kleinkind- und Umstandsmode sowie Gebrauchswaren und Spielzeug umfasst. Mit 38 physischen Verkaufsstellen (Boutiquen und (Mega-)Stores) im ganzen Land und einem Markenbekanntheitsgrad von fast 100 % nimmt das Unternehmen sowohl im E-Commerce als auch im stationären Handel eine führende Position ein und kann auf eine mehr als 60-jährige Tradition zurückblicken. Die umfassende Produktpalette des Unternehmens deckt alle Bedürfnisse der Altersgruppe von 0 bis 4 Jahren über alle Jahreszeiten hinweg ab, einschließlich eines großen Sortiments an Eigenmarken sowie ikonischen Must-Haves von Drittanbietern. Prénatal (Niederlande) erzielt einen Umsatz von ca. EUR 100 Mio. und beschäftigt rund 570 Mitarbeitende.

In den Niederlanden besteht Prénatal aus den Einzelhandelsaktivitäten von Prénatal und der 100%igen Tochtergesellschaft WIJ Special Media (“WSM”). Während Prénatal Kleidung und Gebrauchswaren entwirft, produziert und verkauft, wendet sich WSM mit seinen Medienaktivitäten an werdende und junge Familien und ist unter anderem für “De Blije Doos” (Die glückliche Box) bekannt.

Das Unternehmen zeigt vielversprechende Möglichkeiten durch sein E-Commerce-Angebot und die Präsenz sowie das Filialnetz auf dem niederländischen Markt. Mutares plant, die Marktposition von Prénatal (Niederlande) weiter zu stärken, indem es seine Kernkompetenzen weiterentwickelt und die operative Leistung durch die Umsetzung mehrerer kommerzieller Initiativen verbessert.



