Mutares mit Übernahme. Portugal. Privatisierung. „Energiewende“.

Mutares hat bisher in 2023 ein beachtliches Tempo vorgelegt – neben dem bereits 5. Exit gab es 1 Übernahme, eine kurz vor Abschluss stehende weitere Übernahme, Strukturierung von zwei neuen „Konzernen“ durch Zusammenführung von 2 bzw. 3 Beteiligungen, Anleihe refinanziert und aufgestockt auf 100 Mio EUR. Dazu passend gute Zahlen für das erste Quartal der Mutares SE & Co. KGaA (ISIN: DE000A2NB650). Bei Vorlage der Zahlen war auch von der mittlerweile 11 Mrd EUR grossen Transaktionspipeline die Rede. Und natürlich kostet es Geld Unternehmen zu übernehmen, selbst wenn es viele Carve-Out-Situationen gab und wohl immer wieder geben wird, wo es neben einem nur symbolischen Kaufpreis noch eine Morgengabe dazu gibt. Und für Neuaufstellung von Unternehmen, aufgelaufene Investitionen, die oft jahrelang nicht getätigt werden konnten oder wollten, neue Marktauftritte, sinnvolle Add-on-Erwerbe sollten die 50 Mio EUR aus der Aufstockung der dieses Jahr emittierten Anleihe weitere Möglichkeiten eröffnen.

Während man wohl noch auf die letzten Genehmigungen für die dieses Jahr angeschobene Walor-Übernahme wartet, wird man in Portugal aktiv:

Privatisierung in Portugal. Und Mutares greift zu.

Mutares SE & Co. KGaA meldete Freitag abends, eine Vereinbarung zur Übernahme von Efacec vom portugiesischen Staat (Participações Públicas (SGPS), S.A.) im Rahmen des Ende 2022 eingeleiteten Reprivatisierungsprozesses unterzeichnet zu haben. Und der Abschluss der Transaktion wird für das dritte Quartal 2023 erwartet. Dazu kommentiertJohannes Laumann, CIO von Mutares: „Wir freuen uns sehr, unsere zweite Akquisition im Jahr 2023 ankündigen zu können. Ich bin überzeugt, dass wir mit unserer operativen Expertise und den aktuellen Trends im Energiesektor das Potenzial des Unternehmens weiter ausbauen und es wieder auf einen nachhaltigen Wachstumspfad bringen können.“

Verbesserungsbedarf scheint vorhanden – von Staatshand in …

Efacec sei das führende portugiesische Unternehmen, das sich auf die Herstellung und Lieferung von kritischen Geräten und Lösungen in den Bereichen Energie, Technik und Mobilität spezialisiert habe. Das Unternehmen mit Hauptsitz in Matosinhos mit Fertigungsanlagen in Maia (Porto/Portual) verfüge über eine ausgeprägte Expertise im Bereich der Energiewende und beschäftige mehr als 2.000 Mitarbeiter. Mit seiner globalen Präsenz liefere Efacec innovative Technologien und hochwertige Produkte in den Bereichen Energieanlagen, Ingenieurdienstleistungen und Infrastruktur für Elektromobilität. Aufgrund der starken F&E-Kapazitäten stehe Efacec an der Spitze des technologischen Fortschritts und sei ein renommiertes Unternehmen – in der Lage, positive Veränderungen in kritischen Infrastrukturen im Rahmen der Energiewende und der Kreislaufwirtschaft voranzutreiben.

Dass aber nicht alles bei Efacec aktuell rundläuft, kann man zwischen den Zeilen der Unternehmensmeldung lesen: „Efacec ist eine ideale Ergänzung für das Mutares Portfolio und wird von einer starken Plattform profitieren, durch die wertsteigernde Verbesserungen erzielt werden. Dadurch wird das Unternehmen seine führende Marktposition zurückgewinnen und den Wachstumskurs wieder fortsetzen.“ (Mutares, CN, 23.06.2023) Wer seine führende Marktposition zurückgewinnen soll, der hat sie offensichtlich verloren. Und wenn man einen Wachstumskurs fortsetzen soll, dann hat man wohl eine „Auszeit beim Wachstum genommen“. Immerhin: Perfekte Voraussetzungen für den Einstieg von Mutares – Verbesserungsbedarf und Probleme, die den Kaufpreis entsprechend „reduziert haben müssen“.

Ausblick der Mutares – kann gefallen.

„Basierend auf den bereits abgeschlossenen und zusätzlichen unterzeichneten Transaktionen des Geschäftsjahres 2023, der vielversprechenden Akquisitionspipeline sowie den Planungen der einzelnen Portfoliounternehmen geht der Vorstand für das Geschäftsjahr 2023 von einem Anstieg der annualisierten Umsatzerlöse im Mutares-Konzern auf EUR 4,8 Mrd. bis EUR 5,4 Mrd. aus. Der Jahresüberschuss der Mutares Holding soll dabei in einer Bandbreite von EUR 92 Mio. bis EUR 112 Mio. liegen. Die nach dem Berichtszeitraum vereinbarte und veröffentlichte Vereinbarung zum Verkauf von SMP ist in dieser Prognose noch nicht enthalten. Der Abschluss dieser Transaktion ist für das zweite Quartal 2023 vorgesehen.

Gleichzeitig bestätigt der Vorstand die mittelfristigen Ziele, die bis zum Geschäftsjahr 2025 einen Anstieg des Konzernumsatzes auf ca. EUR 7,0 Mrd. vorsehen. Auf dieser Basis wird entsprechend ein Anstieg des Jahresüberschusses der Mutares Holding bis 2025 auf eine Bandbreite von EUR 125 Mio. bis EUR 150 Mio. erwartet.“ (Mutares Unternehmensmeldung, 9.05.2023)

Gäbe noch einige potenzielle weitere Exits für das Geschäftsjahr. Wenn man sich die „Reifegrade“ der Beteiligungen anschaut, wie sie mit Stand 31.03.2023 vom Unternehmen eingestuft werden.

Operative Phase

im Rahmen des Mutares Geschäftsmodells Zugeordnete Portfoliounternehmen Umsatz

in Mio EUR

Adjusted EBITDA

in Mio.EUR Realignment Automotive & Mobility



Amaneos Group

Metals Group

Peugeot Motocycles

Plati

iinovis





Engineering & Technology



Guascor Energy

Steyr Motors

VALTI

Gemini Rail und ADComms





Goods & Services



EXI und SIX Energy

476,4 -19,8 Optimization Automotive & Mobility



KICO und ISH





Engineering & Technology



NEM Energy Group





Goods & Services



Lapeyre

Frigoscandia

Ganter

Asteri Facility Solutions und Palmia

FASANA

Repartim

395,2 -1,0 Harvesting Engineering & Technology



Special Melted Products – EXIT erfolgt

Donges Group

La Rochette

Clecim





Goods & Services



Terranor Group

keeeper

SABO

237,1 +17,1





