Mutares: Pflicht 2023 erledigt, jetzt kommt die Kür?

Mutares hat bisher in 2023 operativ ein beachtliches Tempo vorgelegt. Bisher waren 6 Exits, 11 Übernahmen, eine „in Verhandlung“ („NANIA“), Strukturierung von zwei neuen „Konzernen“ durch Zusammenführung von 2 bzw. 3 Beteiligungen und eine Anleihe Refinanzierung und Aufstockung bekannt.Und dazu eine neue Dividendenpolitik mit einer „Basisdividende“ von 2,00 EUR plus eine potentielle Bonusdividende. Seit dem Capital Markets Day der Münchener Carve-Out-Spezialisten setzte sich nahtlos die Serie von Transaktionen fort. „Eine Transaktion pro Monat“ in 2023 wurde angekündigt und mit der heute gemeldeten Übernahme hat man bereits am 7.11.2023 das Dutzend für 2023 voll gemacht. Damit wäre die Pflicht erledigt, die Kür lässt Raum für viel Phantasie.

100 Mio EUR Umsatz stärken Segment „Retail and Food“ der Mutares. Und dann direkt ein Marktführer

Mit Übernahme der Prénatal-Filialen und E-Commerce-Aktivitäten in den Niederlanden von der PRG Retail Group verbunden mit einer exklusiverLizenzvereinbarung für die Nutzung und Vermarktung von Prénatal und seiner Portfoliomarken in den Niederlanden, setzt Mutares auf einen regionalen Markführer. Das Unternehmen hat seinen Hauptsitz in Amersfoort und verfügt landesweit über 38 physische Verkaufsstellen in Form von Boutiquen und (Mega-)Stores. Mit rund 570 Mitarbeitenden erwirtschaftet das Unternehmen einen Umsatz von ca. 100 Mio EUR Prénatal (Niederlande) und soll sowohl im E-Commerce als auch im stationären Handel eine führende Position einnehmen.

Umstandskleidung, Baby- und Kleinkinderbekleidung, Kinderpflegeprodukte und Gebrauchswaren sowie Spielwaren mit bekanntem Markennamen als Erfolgsrezept? Mutares meint ja.

In den Niederlanden besteht Prénatal aus Prénatal Moeder en Kind B.V. (‚PMK‘) und ihrer 100%igen Tochtergesellschaft WIJ Special Media B.V. (‚WSM‘). PMK entwirft, produziert und vertreibt Kleidung und Gebrauchswaren. WSM sammelt und verkauft Kontaktinformationen von werdenden und jungen Familien und ist u. a. für ‚De Blije Doos‘ (Die Glücksbox) bekannt.

Mark Friedrich, CFO von Mutares, kommentiert: „Mit der Übernahme von Prénatal in den Niederlanden stärken wir unser Segment Retail & Food weiter. Wie jeder andere Einzelhändler in Europa und den Niederlanden hat auch Prénatal (Niederlande) mit schwierigen Marktbedingungen zu kämpfen. Vor kurzem hat das Unternehmen ein Restrukturierungsprogramm angekündigt, um seine Position in einem wettbewerbsintensiven Marktumfeld weiter zu verbessern. Ich bin zuversichtlich, dass Prénatal (Niederlande) mit der Unterstützung des Mutares-Teams das Potenzial für zukünftiges Wachstum weiter ausschöpfen kann.“

Und Richard Turk, CEO von Prénatal Niederlande, fügt hinzu: „In den vergangenen Monaten haben wir unsere Produktpalette und unsere Betriebsabläufe überprüft und feinjustiert, um sie an den aktuellen und zukünftigen Markt anzupassen. Dabei haben wir das Fundament von Prénatal Niederlande weiter gestärkt. Dank signifikanter Kostensenkungen und Effizienzsteigerungen sind wir nun besser gerüstet für die herausfordernden Marktbedingungen von heute und morgen und haben die Ausgangsbasis für weiteres, zukünftiges Wachstum geschaffen. Ich freue mich sehr über unseren neuen Eigentümer Mutares, mit dem es uns sicherlich gelingen wird, unsere strategischen, kommerziellen und operativen Ambitionen zu verwirklichen.“

Einiges noch möglich in 2023 bei Mutares. Auch auf der EXIT-Seite.

Gäbe noch einige potenzielle weitere Exits für das Geschäftsjahr. Wenn man sich die „Reifegrade“ der Beteiligungen anschaut, wie sie mit Stand 30.06.2023 vom Unternehmen eingestuft werden.

Operative Phase im Rahmen des Wert­schöpfungszyklus Zugeordnete Beteiligungen zum 30. Juni 2023 Umsatz im 1. Halb­jahr 2023 in EUR Mio. Adj. EBITDA2 im 1. Halb­jahr 2023 in EUR Mio. Realignment Automotive & Mobility

Amaneos

Ferral United Group

Peugeot Motocycles Group

Plati Group

iinovis Group Engineering & Technology

Guascor Energy

Steyr Motors

VALTI

Gemini Rail und ADComms Goods & Services

EXI und SIX Energy

Arriva Group 974,1 -3,5 Optimization Automotive & Mobility

KICO und ISH Group Engineering & Technology

NEM Energy Group Goods & Services

Lapeyre Group

Frigoscandia Group

Ganter

Asteri Facility Solutions und Palmia

FASANA

Repartim 877,1 +3,3 Harvesting Engineering & Technology

Special Melted Products – VERKAUF 19.9.23



Donges Group

La Rochette

Clecim Goods & Services

Terranor Group

keeeper Group

SABO – VERKAUF 13.9.2023

423,7 +24,8

Dieses Jahr zeigte Mutares an allen Fronten Fortschritte: Finanzierung, Exit’s, Übernahmen, operative Verbesserungen bei den Beteiligungsunternehmen.

Nach einem Exit am 5.01.2023 – „verkauft zu mehr als dem 7-10-fachen ROIC“, einem zweiten Exit wenig später, dem im Februar angekündigten, gestern als Nummer 10/2023 vollzogenen, Zukauf von 200 Mio Umsatz, die von 1.200 Mitarbeitern im Bereich “ Herstellung von Stahlteilen“(Walor) erwirtschaftet werden, und dem Abschluss von 2 Übernahmen, die bereits in 2022 angekündigt worden waren, meldete man wenig später den dritten Exit – FDT Flachdach. Und dann am 3. März den 4. Exit im noch jungen Jahr – mit der Ganter – Construction. Dazu die Übernahme der BEW.

Dann der bisher grösste Exit, der die Performancedividende, die als Möglichkeit bei Exits bis zur HV angekündigt worden war, nun in Höhe von 0,75 EUR je Aktie finanzieren konnte. Und am 24.06. meldete man die Übernahme Nummer 2 in Portugal: Privatisierung eines Konzerns mit mehr als 2.000 Mitarbeitern -Expertise im Bereich der Energiewende. Dazu kommt als Übernahme Nummer 3 die Emmi Tochter in Norddeutschland mit rund 100 Mio EUR Umsatz – gemeldet am 6.07. Und ein finnischer Gebäudesanierer mit 40 Mio EUR Umsatz und 40 Niederlassungen.

Dazu die SELZER Gruppe. Und dann Übernahme Nummer 6 – drei Schmiedewerke mit 600 Mitarbeitern und 220 Mio EUR Jahresumsatz. Zuletzt der Exit Nummer 6 mit SABO – unter Erreichung der Zielrenditevorgaben. Und Übernahme Nummer 7 mit 400 Mio EUR Jahresumsatz. Und dann mit 300 weiteren Mitarbeitern Einstieg in den Systembau letzte Woche die Übernahme Nummer 8. Dazu kamen letzte Woche nummer 9 und 10 – Walor, lange angekündigt und eine Add-on. Dann noch Nummer 11 – ein Automotive mit 200 Mitarbeitern aus Witten – am 6.11.2023.

Mutares legt ein wirklich beeindruckendes Tempo vor. Solange die Managementkapazitäten bei den Münchenern ausreichen, scheint aktuell die Zeit der „notleidenden“ Übernahmen für Mutares die Basis für die ehrgeizigen Ziele legen zu können. Bisher scheint man bei der Auswahl der Übernahmeobjekte ein gutes Händchen zu beweisen – Komplettausfälle in den letzten Jahren Fehlanzeige. Entsprechenden Optimismus drückt auch der Chart der Mutares Aktie aus. Und gestern auf dem Capital Markets Day gab es grosse Ziele zu verkünden: Grosse Ambitionen mit einem neuen mittelfristigen Konzernumsatzziel für 2028 von 10,0 Mrd EUR und 200 Mio EUR Ergebnisziel für die Mutares-Holding bis dann. Beflügelt durch die aktuelle Transaktionsdynamik und durch die bereits veranlasste Expansion nach China und in die USA mit einem neuen Office ab 2024 fühlt man sich dazu mehr als in der Lage.