Mutares – Performancezuschlag. Nach Molkerei-Übernahme klare Worte zur Dividende.

Die Mutares SE & Co. KGaA (ISIN: DE000A2NB650) hat eine Vereinbarung zur Übernahme der Gläsernen Molkerei von der Emmi Gruppe und damit die dritte Akquisition im Jahr 2023 unterzeichnet. Hierbei müssen die Schweizer eine einmalige EBIT-Minderung von 38 Mio CHF verbuchen.Also ein typischer Carve-Out für Mutares wie gemacht: Entweder geringer Kaufpreis oder sogar Morgengabe für ein Verluste schreibendes Konzernteil, das „nur noch weg soll“. Und damit die dritte „runde“ Übernahme in einembisher überaus ereignisreichen Jahr für den Münchener Carve-Out-Spezialisten:

Mutares hat bereits zuvor in 2023 ein beachtliches Tempo vorgelegt – neben dem bereits 5. Exit gab es 2 Übernahmen, eine kurz vor Abschluss stehende weitere Übernahme, Strukturierung von zwei neuen „Konzernen“ durch Zusammenführung von 2 bzw. 3 Beteiligungen, Anleihe refinanziert und aufgestockt auf 100 Mio EUR. Dazu passend gute Zahlen für das erste Quartal der Mutares SE & Co. KGaA (ISIN: DE000A2NB650). Bei Vorlage der Zahlen war auch von der mittlerweile 11 Mrd EUR grossen Transaktionspipeline die Rede.

Und natürlich kostet es Geld Unternehmen zu übernehmen,…

….selbst wenn es viele Carve-Out-Situationen gab und wohl immer wieder geben wird, wo es neben einem nur symbolischen Kaufpreis noch eine Morgengabe dazu gibt. Und für Neuaufstellung von Unternehmen, aufgelaufene Investitionen, die oft jahrelang nicht getätigt werden konnten oder wollten, neue Marktauftritte, sinnvolle Add-on-Erwerbe sollten die 50 Mio EUR aus der Aufstockung der dieses Jahr emittierten Anleihe weitere Möglichkeiten eröffnen.

Aber auch die Aktionäre werden angemessen am Erfolg der Mutares beteiligt.

Gestern um 23:14 Uhr – ungewöhnliche Zeit – gab es für die Aktionäre der Mutares gute Nachrichten. Auch wenn es zusätzlich zur „sicheren“ Basisdividende von 1,00 EUR nicht zu der als maximal Rahmen genannten Performancedividende von 1,00 EUR gereicht hat, so gibt es doch eine Steigerung gegenüber den 0,50 EUR Performancedividende für 2021:

„Der Vorstand der Mutares Management SE, der persönlich haftenden Gesellschafterin der Mutares SE & Co. KGaA (ISIN: DE000A2NB650) („Gesellschaft“), und der Aufsichtsrat der Gesellschaft haben heute beschlossen, der am 10. Juli 2023 stattfindenden ordentlichen Hauptversammlung der Gesellschaft für die Verwendung des Bilanzgewinns für das Geschäftsjahr 2022 in Höhe von EUR 117.828.514,82 die Ausschüttung einer Dividende in Höhe von EUR 1,75 je dividendenberechtigter Aktie vorzuschlagen.

Dieser Dividendenbetrag setzt sich aus einer, bereits am 6. April 2023 angekündigten und im Einklang mit der langfristigen Dividendenpolitik stehenden Basisdividende von EUR 1,00 (Vorjahr: EUR 1,00) je dividendenberechtigter Aktie und einer zusätzlich vorgeschlagenen Performance-Dividende für das Geschäftsjahr 2022 in Höhe von EUR 0,75 (Vorjahr: EUR 0,50) je dividendenberechtigter Aktie zusammen.“ (Mutares, ad-hoc, 6.7.2023)

Einiges noch möglich in 2023 bei Mutares.

Gäbe noch einige potenzielle weitere Exits für das Geschäftsjahr. Wenn man sich die „Reifegrade“ der Beteiligungen anschaut, wie sie mit Stand 31.03.2023 vom Unternehmen eingestuft werden.

Operative Phase im Rahmen des Mutares Geschäftsmodells Zugeordnete Portfoliounternehmen Umsatzin Mio EUR

Adjusted EBITDA in Mio.EUR Realignment Automotive & Mobility



Amaneos Group

Metals Group

Peugeot Motocycles

Plati

iinovis





Engineering & Technology



Guascor Energy

Steyr Motors

VALTI

Gemini Rail und ADComms





Goods & Services



EXI und SIX Energy

476,4 -19,8 Optimization Automotive & Mobility



KICO und ISH





Engineering & Technology



NEM Energy Group





Goods & Services



Lapeyre

Frigoscandia

Ganter

Asteri Facility Solutions und Palmia

FASANA

Repartim

395,2 -1,0 Harvesting Engineering & Technology



Special Melted Products – EXIT erfolgt

Donges Group

La Rochette

Clecim





Goods & Services



Terranor Group

keeeper

SABO

237,1 +17,1





