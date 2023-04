Mutares: Jahresüberschuss steigt um 44 %, auch 2023 Wachstum?

Die Mutares SE & Co. KGaA (ISIN: DE000A2NB650) verzeichnete dank ihres auch in herausfordernden Zeiten resilienten Geschäftsmodells im Geschäftsjahr 2022 ein erneutes Wachstum, sowohl im Konzern (Mutares Group) als auch bei der Gesellschaft (Mutares Holding). Das Wachstum ist hauptsächlich durch die hohe Transaktionsaktivität mit zwölf abgeschlossenen Akquisitionen im Jahr 2022 getrieben und wird über das Mutares Portfolio von allen Segmenten getragen. Auf der Verkaufsseite konnte Mutares im Geschäftsjahr 2022 sechs Exits abschließen.

Jahresüberschuss der Mutares Holding zeigt Robustheit des Geschäftsmodells

Die Umsatzerlöse der Mutares Holding, die aus Beratungsleistungen an und Management Fees aus den Portfoliounternehmen resultieren, erhöhten sich im Geschäftsjahr 2022 auf EUR 71,1 Mio. (Vorjahr: EUR 50,5 Mio.). Der Anstieg um 41 % ist auf die hohe Transaktionsaktivität und das damit verbundene Portfoliowachstum zurückzuführen. Umsatzerlöse und Dividenden aus dem Portfolio ergeben das sog. „Portfolio Income“, das sich für das Geschäftsjahr 2022 auf EUR 139,8 Mio. (Vorjahr: EUR 64,9 Mio.) mehr als verdoppelt hat. Der Jahresüberschuss in der Mutares Holding erhöhte sich um 44 % auf EUR 72,9 Mio. (Vorjahr: EUR 50,7 Mio.).

Um die Aktionäre nachhaltig am Erfolg teilhaben zu lassen, schlägt der Vorstand der diesjährigen Hauptversammlung vor, für das Geschäftsjahr 2022 eine Basisdividende von EUR 1,00 je Aktie (Vorjahr: EUR 1,00) auszuschütten. Eine zusätzliche Performance-Dividende von bis zu EUR 1,00 je Aktie (Vorjahr: EUR 0,50) soll in Abhängigkeit von weiteren, erfolgreichen Exits bis zum Tag der Hauptversammlung am 10. Juli 2023 vorgeschlagen werden. Der Vorstand wird bei der Festlegung der finalen Höhe seines Dividendenvorschlags inklusive einer Performance-Dividende mit Bedacht und vor allem wachstumsorientiert agieren.

Hohe Akquisitionsaktivität sorgt für dynamisches Wachstum

Die Mutares Group erwirtschaftete im Geschäftsjahr 2022 konsolidierte Umsatz­erlöse von EUR 3.751,7 Mio. (Vorjahr: EUR 2.504,0 Mio.). Im deutlichen Zuwachs von 50 % im Jahresvergleich spiegelt sich erneut die hohe Akquisitionsaktivität wider. Das Konzern-EBITDA (Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen) belief sich im Geschäftsjahr 2022 auf EUR 181,5 Mio. (Vorjahr: EUR 566,5 Mio.). Im Jahresvergleich ist zu berücksichtigen, dass das Vorjahr durch den Erwerb von Lapeyre und dem damit verbundenen hohen Gewinn aus günstigem Erwerb („Bargain Purchase“) außerordentlich positiv begünstigt war. Die mit der Akquisitionstätigkeit im Geschäftsjahr 2022 verbundenen Gewinne aus günstigem Erwerb beliefen sich auf EUR 262,0 Mio. (Vorjahr: EUR 692,7 Mio.).

Das Adjusted EBITDA lag im Geschäftsjahr 2022 bei EUR -32,7 Mio. (Vorjahr: EUR -41,3 Mio.) und stand unter dem negativen Einfluss von Preissteigerungen auf den Beschaffungsmärkten sowie den noch negativen Ergebnisbeiträgen der in den vergangenen zwölf Monaten erworbenen Beteiligungen. Im Quartalsverlauf konnte das Adjusted EBITDA kontinuierlich verbessert werden. Die realisierte Verbesserung des Adjusted EBITDA gegenüber dem Vorjahr und die Verbesserung im Quartalsverlauf sind das Ergebnis erfolgreich umgesetzter Optimierungsprogramme. Speziell das Segment Goods & Services verzeichnete im Jahresvergleich eine außerordentlich verbesserte Profitabilität.

Die liquiden Mittel im Konzern betrugen zum 31. Dezember 2022 EUR 246,6 Mio. (31. Dezember 2021: EUR 255,1 Mio.). Die Eigenkapitalquote lag zum Bilanzstichtag 31. Dezember 2022 bei 24 % gegenüber 29 % zum 31. Dezember 2021.

Ausblick

Basierend auf den bereits abgeschlossenen und zusätzlichen unterzeichneten Transaktionen sowie der vielversprechenden Akquisitionspipeline geht der Vorstand für das Geschäfts­jahr 2023 von einem Anstieg der Umsatzerlöse im Mutares-Konzern auf EUR 4,8 Mrd. bis EUR 5,4 Mrd. aus. Der Jahresüberschuss der Mutares Holding soll dabei in einer Bandbreite von EUR 92 Mio. bis EUR 112 Mio. liegen.

Am 18. April 2023 veröffentlicht Mutares den Geschäftsbericht 2022 und lädt zur Telefonkonferenz um 14:00 Uhr CEST für Analysten, Investoren und Pressevertreter ein, um einen tieferen Einblick in die Entwicklungen des Geschäftsjahres 2022 und den Ausblick für das Geschäftsjahr 2023 zu geben.



