Mutares Indus – Wenn zwei sich finden. Automotive Profi übernimmt letzte Automotivebeteiligung.

Mutares Indus – der eine ist oft im Automotive-Sektor unterwegs, hat bereits öfters überzeugende Turn-arounds mit anschliessenden Exits abgeliefert. Der andere will nur noch raus aus seinen Automotive-Beteiligungen – nach einer teuren Pleite, einem Verkauf wird man am Freitag die letzte Automotive-Beteiligung „los“.Win-win-Situation nennt man das wohl. Freitag nach XETRA-Schluss meldeten die beiden Beteiligungsgesellschaften mit gänzlich anderem Ansatz den Übergang der SELZER-Gruppe aus dem INDUS-Portfolio an die Mutares Gruppe. So kann Mutares bereits Übernahme Nummer 5 in diesem Jahr melden und INDUS die endgültige Trennung von allen Automotivebeteiligungen. Wobei der Abschied der SELZER Gruppe bei INDUS letztmalig zu Aufwendungen von 21 Mio EUR führen wird, was direkt auch einen Hinweis auf den „Kaufpreis“ gibt, den Mutares zahlen muss. An einen sehr geringen Preis , vielleicht sogar eine Morgengabe zu denken, sollte nicht ganz in die Irre führen.

Ziel erreicht Mutares INDUS – Transaktionsreiches Jahr setzt sich fort.

Und dabei hat Mutares schon davor in 2023 ein beachtliches Tempo vorgelegt – neben dem bereits 5. Exit gab es 4 Übernahmen, eine kurz vor Abschluss stehende weitere Übernahme, Strukturierung von zwei neuen „Konzernen“ durch Zusammenführung von 2 bzw. 3 Beteiligungen, Anleihe refinanziert und aufgestockt auf 100 Mio EUR. Dazu passend gute Zahlen für das erste Quartal der Mutares SE & Co. KGaA (ISIN: DE000A2NB650). Bei Vorlage der Zahlen war auch von der mittlerweile 11 Mrd EUR grossen Transaktionspipeline die Rede – und die scheint man nun abzuarbeiten:

SELZER Gruppe als ADD-on der Mutares Tochter Ferral United.

Die Ferral United, ein multinationaler Lieferant für metallbasierte Komponenten und Systeme, vereint bisher die Mutares-Portfoliounternehmen PrimoTECS Group (inklusive Rasche Umformtechnik und BEW Umformtechnik), Cimos und MMT-B (Manufacturing Mobility of Tomorrow – Bordeaux). Und dazu kommen mit der SELZER Gruppe mit gut 440 Mitarbeitende hinzu, die an vier Standorten in Deutschland und im Ausland einbaufertige Komponenten und Baugruppen aus Metall für Getriebe, Bremsen und Motoren von Automobilen sowie Industrieanwendungen herstellen. Aufgrund der bereits getätigten Investitionen und der anstehenden Serienanläufe wird der Jahresumsatz der SELZER-Gruppe von heute rund 65 Mio EUR im Jahr 2025 ca. 130 Mio EUR betragen.

Johannes Laumann, CIO von Mutares, kommentiert: „Mit dieser Akquisition unterstreichen wir unsere Erfahrung im Sektor der metallbasierten Komponenten und Systeme für die Automobilindustrie. Mit Unterstützung des Mutares-Teams und durch die wertvollen Synergien innerhalb der Ferral United Group kann sich die SELZER-Gruppe weiterentwickeln.“

Und natürlich kostet es Geld Unternehmen zu übernehmen,…

….selbst wenn es viele Carve-Out-Situationen gab und wohl immer wieder geben wird, wo es neben einem nur symbolischen Kaufpreis noch eine Morgengabe dazu gibt. Und für Neuaufstellung von Unternehmen, aufgelaufene Investitionen, die oft jahrelang nicht getätigt werden konnten oder wollten, neue Marktauftritte, sinnvolle Add-on-Erwerbe sollten die 50 Mio EUR aus der Aufstockung der dieses Jahr emittierten Anleihe weitere Möglichkeiten eröffnen. Und die bisher 5 Übernahmen zeigen, dass man in München dabei ist, die Transaktionspipeline „abzuarbeiten“ – beschleunigt durch die zusätzliche Liquidität.

Einiges noch möglich in 2023 bei Mutares. Auch auf der EXIT-Seite.

Gäbe noch einige potenzielle weitere Exits für das Geschäftsjahr. Wenn man sich die „Reifegrade“ der Beteiligungen anschaut, wie sie mit Stand 31.03.2023 vom Unternehmen eingestuft werden.

Operative Phase im Rahmen des Mutares Geschäftsmodells Zugeordnete Portfoliounternehmen Umsatzin Mio EUR

Adjusted EBITDA in Mio.EUR Realignment Automotive & Mobility



Amaneos Group

Metals Group

Peugeot Motocycles

Plati

iinovis





Engineering & Technology



Guascor Energy

Steyr Motors

VALTI

Gemini Rail und ADComms





Goods & Services



EXI und SIX Energy

476,4 -19,8 Optimization Automotive & Mobility



KICO und ISH





Engineering & Technology



NEM Energy Group





Goods & Services



Lapeyre

Frigoscandia

Ganter

Asteri Facility Solutions und Palmia

FASANA

Repartim

395,2 -1,0 Harvesting Engineering & Technology



Special Melted Products – EXIT erfolgt

Donges Group

La Rochette

Clecim





Goods & Services



Terranor Group

keeeper

SABO

237,1 +17,1





Mutares Indus am Ziel. Chart: Mutares SE & Co. KGaA | Powered by Mutares Indus am Ziel. Chart:| Powered by GOYAX.de