Mutares- Einsteigen und anschnallen? 100 Mio EUR – Schmiermittel für 10 bis 15 Akquisitionen in 2024? China?

Mutares – mittlerweile einer der Topperformer in vielen Depots. Und damit dem so bleibt, setzt man weiter auf „passende Zukäufe“ – kauft Unternehmen, die sich ergänzen, die Synergien heben können. So vorexerziert im Automotive -Bereich, wo man direkt zwei neue, marktrelevante „Konzerne“ in 2023 formierte.Aus den in 2023 gemeldeten 8 Exits, 14 Übernahmen, Strukturierung der zwei neuen „Konzernen“aus 2 bzw. 3 Beteiligungen und einer Anleihe-Refinanzierung mit Aufstockung auf insgesamt 150 Mio EUR enstand das Bild eines auf Wachstum ausgerichteten Dauerläufers. Und für 2024 kann man wohl einiges mehr vom neuen SDAX-Mitglied erwarten.

Es ging los am 3.01. mit der abgeschlossenen Integration der PRINZ in die KICO&ISH-Gruppe, welche so konsolidiert 350 Mio EUR Umsatz in 2024 ohne weitere Zukäufe erreichen sollte. Die KICO&ISH-Gruppe ist neben der amaneos (1,2 Mrd EUR Umsatz in 2024 erwartet) der zweite neuformierte Automotive-Konzern im Mutaresbesitz. Und dann Exit Nummer 1 beim Portfoliounternehmen VALTI (60 Mio EUR Umsatz) – Managementbuyout des erst im Juni 2022 übernommenen Unternehmens.

Jetzt 100 Mio EUR Anleiheaufstockung in Rekordtempo – „man“ traut Mutares einiges zu.

Mit einem Kupon von derzeit 12,425% bietet Mutares den Anlegern, die Anleihen gegenüber Aktien bevorzugen, eine gute Alternative zur Aktie. Attraktive Verzinsung, mit einem – betrachtet man die Bilanz 2022 und die Neunmonatszahlen 2023 – hohen Sicherheitspuffer für Zinszahlungen und einer starken Eigenkapitalbasis für die in 2027 fällige Tilgungszahlung. Und nach anfänglich 100 Mio EUR Emissionsvolumen, einer Erhöhung um 50 Mio EUR auf 150 Mio EUR in 2023, erhöht man jetzt in 2024 um eine weitere Tranche in Höhe von 100 Mio EUR.

Vollzugsmeldung am Freitag – mit Ansage.

Am Freitag konnte man die Vollplatzierung der nunmehr zweiten Erhöhung der 23/27er Anleihe melden. Und Mutares’s CEO Robin Laik liess in diesem Zusammenhang erkennen, wohin der Zug in 2024 fahren soll: „Diese Kapitalmarkttransaktion ist ein weiterer wichtiger Baustein, um die sich bietenden Marktchancen zu nutzen. Der Erfolg der Platzierung der zweiten Erhöhung unserer Anleihe stärkt unsere Position und ebnet den Weg zu unseren mittel- und langfristigen Wachstumszielen.“

Konkret erwarte Mutares für das laufende Jahr zwischen zehn und 15 Akquisitionen.

Aktuell befinden sich aussagegemäss eine Vielzahl von Projekten in sämtlichen Regionen, insbesondere auch in China, in der Detailprüfung. Dazu sei die gesamte Akquisitionspipeline auf ein Gesamtumsatzvolumen von aktuell ca. 18 Mrd EUR angewachsen. Und das sei die Basis für das Erreichen der ambitionierten Ziele, die Mutares mit einem Anstieg des Konzernumsatzes auf ca. 7,0 Mrd EUR bis 2025 beziehungsweise auf ca. 10,0 Mrd EUR bis 2028 formuliert hat. Dementsprechend werde für das Geschäftsjahr 2025 ein Jahresüberschuss in der Holding von 125 Mio bis 150 Mio EUR erwartet. Und für das Geschäftsjahr 2028 von 200 Mio EUR. Dazu kommt die in den letzten Jahren zu beobachtende regelmässige „Übererfüllung“ der Prognosen. Also: man darf gespannt sein.

SDAX-Aufstieg als Ritterschlag.

„Insbesondere der chinesische Markt für Transaktionen auf der Kaufseite hat sich sehr schnell äußerst vielversprechend entwickelt.“ – eine Aussage in der Unternehmensmeldung vom 19.01. ,der jetzt wohl bald Vollzugsmeldungen folgen sollten. So darf man gespannt sein, ob Mutares seine „Automotive“-Neigung auch in China auslebt.

Und Mutares legt ein wirklich beeindruckendes Tempo vor. Solange die Managementkapazitäten bei den Münchenern ausreichen, scheint aktuell die Zeit der „notleidenden“ Übernahmen für Mutares die Basis für die ehrgeizigen Ziele legen zu können. Dazu kommt, dass man bisher bei der Auswahl der Übernahmeobjekte ein gutes Händchen bewiesen hat. Denn: Komplettausfälle in den letzten Jahren Fehlanzeige. Und entsprechenden Optimismus drückt auch der Chart der Mutares Aktie aus. Grosse Ambitionen mit einem neuen mittelfristigen Konzernumsatzziel für 2028 von 10,0 Mrd EUR und 200 Mio EUR Ergebnisziel für die Mutares-Holding. Beflügelt durch die aktuelle Transaktionsdynamik und durch die bereits veranlasste Expansion nach China und in die USA mit einem neuen Office ab 2024 fühle man sich dazu mehr als in der Lage. Und die 100 Mio EUR zusätzlich für Investitionen werden bestimmt auch nicht schaden.