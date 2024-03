Mutares: Deal done!

Die Mutares SE & Co. KGaA (ISIN: DE000A2NB650) hat die Übernahme der Temakinho S.r.l. („Temakinho“) von Cigierre – Compagnia Generale Ristorazione S.p.A. („Cigierre“), die sich im Besitz von durch BC Partners beratenen Fonds befindet, erfolgreich abgeschlossen. Das Unternehmen wird das Segment Retail & Food als neues Plattforminvestment stärken.

Temakinho ist eine Restaurantkette, die erstklassiges japanisch-brasilianisches Sushi, Fleischgerichte und Getränke in 10 direkt geführten Restaurants in Italien (Mailand, Rom, Bologna und Florenz) und 3 Franchise-Restaurants in italienischen Flughäfen (zwei in Rom Fiumicino und eines in Mailand Linate) sowie einem Franchise-Restaurant in Lyon, Frankreich, anbietet. Temakinho hat Zugang zu einer zentralen Küche in der Nähe von Mailand, in der ausgewählte Zutaten verarbeitet und Halbfertigprodukte zwischengelagert und anschließend ausgeliefert werden. Das Unternehmen hat seinen Hauptsitz in Mailand, beschäftigt 160 Mitarbeitende und erwirtschaftete im Jahr 2022 einen Umsatz von ca. EUR 20 Mio.

Mit Temakinho betritt Mutares einen attraktiven Markt im Bereich des hochwertigen Lebensmitteleinzelhandels. Das Unternehmen verfügt über eine sehr gute Markenpositionierung und ein skalierbares Geschäftsmodell – sowohl über direkt geführte Restaurants als auch über Franchise-Restaurants – mit hohem Renditepotenzial, das hervorragende Wachstumschancen für die Zukunft bietet.

Die Mutares SE & Co. KGaA, München (www.mutares.de), erwirbt als börsennotierte Private-Equity-Holding mit Büros in München (HQ), Amsterdam, Frankfurt, Helsinki, London, Madrid, Mailand, Paris, Shanghai, Stockholm, Warschau und Wien mittelständische Unternehmen in Umbruchsituationen, die ein deutliches operatives Verbesserungspotenzial aufweisen und nach einer Stabilisierung und Neupositionierung wieder veräußert werden. Für das Geschäftsjahr 2023 wird ein Konzernumsatz von EUR 4,8 Mrd. bis EUR 5,4 Mrd. erwartet. Davon ausgehend soll der Konzernumsatz bis 2025 auf ca. EUR 7 Mrd. und bis 2028 auf EUR 10 Mrd. ausgebaut werden. Mit dem Portfoliowachstum steigen auch die Umsatzerlöse aus Beratungsleistungen und Management Fees, die gemeinsam mit den Dividenden aus dem Portfolio und Exit-Erlösen der Mutares-Holding zufließen. Entsprechend wird für das Geschäftsjahr 2025 ein Jahresüberschuss in der Holding von EUR 125 Mio. bis EUR 150 Mio. und für das Geschäftsjahr 2028 von EUR 200 Mio. erwartet.