Mutares: Attraktives Angebot startet mit schlechtem Timing. Klappt die Anleiheplatzierung dennoch?

Mutares schien diesmal alles richtigzumachen – eine neue Anleihe soll emittiert werden zu äusserst attraktiven Konditionen – mit derzeit „gut 10%“ Rendite. Mit einem erfolgreichen Track-Rekord, starken Zahlen und einem verhältnismässig überschaubarem Zielvolumen. Und im Interview mit dem nwm hat der CIO Johannes Laumann überzeugend erläutert, was man mit dem frischen Geld machen kann, warum die Verzinsung „locker“ verdient werden kann und wo die Mutares derzeit wirtschaftlich steht. Genau in der Woche, in der die Zeichnungsfrist für die neue 125 Mio EUR Anleihe der Mutares SE & Co. KGaA (ISIN: DE000A2NB650) startet, kommt Sperrfeuer aus Amerika – Aktienmärkte unter Druck, Silicon Valley Bank pleite und andere sollen wackeln. Hat alles nichts mit der Mutares, der Anleihenemission oder der heute gestarteten Zeichnungsphase zu tun. Drückt aber auf die allgemeine Stimmung, bremst möglicherweise die „Anlagefreude“ der Investoren sich für potentiell 4 Jahre zu binden.

Mutares Anleihe: Zeichnungsfrist von heute bis zum 21.03.2023 -max. 125 Mio EUR, 4 Jahre Laufzeit, 3- Monats-EURIBOR plus 7,5 bis 8,5%

So lautet zusammengefasst das öffentliche Angebot in Deutschland für die neue Unternehmensanleihe 2023/2027 (ISIN NO0012530965 / WKN A30V9T) der Mutares AG. Hierbei unterliegt die Anleihe norwegischem Recht, kann ab einem Nennbetrag von EUR 1.000,00 bis 21. März 2023 (12:00 Uhr MEZ) gezeichnet werden.

Robin Laik, CEO und Gründer der Mutares SE & Co. KGaA, kommentiert: „Mit der geplanten Anleiheemission bieten wir bestehenden und neuen Investoren eine attraktiv verzinste Möglichkeit, unser Unternehmen auf seinem erfolgreichen Weg der kommenden Jahre zu begleiten. Die zusätzlichen Mittel versetzen uns in die Lage, das Beteiligungsportfolio aus der Vielzahl an qualitativ hochwertigen, aktuellen Opportunitäten weiter zu entwickeln und für alle Stakeholder weiter zu optimieren. Wir haben in unserem Geschäftsmodell eine hohe Visibilität. Unser Portfoliowachstum führt zu vorhersehbaren Beratungseinnahmen, die als Grundlage für den Schuldendienst und unsere Holding-Gewinne dienen. Der Beleg dafür ist unser erfolgreicher Track-Record der letzten Jahre; wir liegen bei unseren Transaktionen regelmäßig im oder sogar über unserem Ziel eines ROIC von 7 bis 10.“

Läuft derzeit bei den Münchenern.

Mutares Aktie mit dem Drang zu mehr. Mehr Übernahmen, mehr – wesentlich mehr – Umsatz und auch auf der Verkaufsseite einige „sehr reife Beteiligungen“. Und in 2023 steht man definitiv nicht auf der Bremse – aber kräftiges Wachstum braucht vor allem eines: Geld. Für Investitionen, Kapazitätsausbau, Übernahmen. Und auf die Frage, wie man die Geldfrage lösen will, gibt ee eine Antwort – Anleiheemission.

Nach hoher Transaktionsfrequenz in 2022 setzt man in München in 2023 – so sieht es zumindest bisher aus – noch einen „drauf“. Nach einem Exit am 5.01.2023 – „verkauft zu mehr als dem 7-10-fachen ROIC“, einem zweiten Exit wenig später, einem Zukauf von 200 Mio Umsatz, die von 1.200 Mitarbeitern im Bereich “ Herstellung von Stahlteilen“ erwirtschaftet werden, und dem Abschluss von 2 Übernahmen, die bereits in 2022 angekündigt worden waren, meldete man wenig später den dritten Exit – FDT Flachdach. Und dann am 3. März den 4. Exit im noch jungen Jahr – mit der Ganter – Construction.

Mutares mit überzeugender Performance in 2023 bisher, bietet nun eine Anleihe an, die einen ungewöhnlich hohen Zinssatz bei derzeit gegebenem Risiko zu bieten scheint. Spannend ist die Frage, wie sich die Börsenturbulenzen auf die Zeichnungsfreude der Anleger auswirken werden – am 21.03.2023 weiss man definitv mehr.



