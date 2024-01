Mutares Aktie: Das sollte man sich durch den Kopf gehen lassen …

Mutares & hat derzeit eine Dividendenrendite von 6,33 Prozent, was etwas höher ist als der Branchendurchschnitt von 5,72 Prozent. Aufgrund dieser geringen Differenz bewertet die Redaktion die Aktie als "Neutral". Die Dividendenrendite ist ein täglich schwankender Wert, der sich aus dem Verhältnis der Dividende zum aktuellen Aktienkurs ergibt.

Bei der langfristigen Beobachtung der Kommunikation im Netz zeigt sich eine erhöhte Diskussionsintensität bei der Aktie von Mutares & in den vergangenen Monaten. Daher erhält sie in diesem Bereich die Einschätzung "Gut". Die Rate der Stimmungsänderung weist kaum Änderungen auf, was zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Insgesamt wird Mutares & daher als "Gut" bewertet.

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um zu beurteilen, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist. Für Mutares & liegt der 7-Tage-RSI bei 56,25 Punkten, was auf ein "Neutral"-Rating hinweist. Der 25-Tage-RSI zeigt ebenfalls an, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist, was zu einer weiteren "Neutral"-Bewertung führt.

In Bezug auf das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) ist die Aktie von Mutares & mit einem Wert von 2,5 deutlich niedriger bewertet als vergleichbare Unternehmen aus der Branche "Kapitalmärkte" (51,93). Diese Kennzahl signalisiert eine Unterbewertung und führt zu einer Gesamtbewertung von "Gut" aus fundamentaler Perspektive.

Mutares kaufen, halten oder verkaufen?

Wie wird sich Mutares jetzt weiter entwickeln? Lohnt sich ein Einstieg oder sollten Anleger lieber verkaufen? Die Antworten auf diese Fragen und warum Sie jetzt handeln müssen, erfahren Sie in der aktuellen Mutares-Analyse.

Mutares: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen...