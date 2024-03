Mutares Aktie: Mit so guten Zahlen hat keiner gerechnet!

In den letzten vier Wochen gab es keine signifikanten Veränderungen im Stimmungsbild von Mutares &, wie auch in der Kommunikationsfrequenz. Daher wird die Aktie als "Neutral" bewertet. Allerdings wurde eine Zunahme in der Kommunikationsfrequenz festgestellt, was darauf hinweist, dass in letzter Zeit vermehrt über das Unternehmen gesprochen wurde. Insgesamt wird die Aktie daher auf dieser Stufe mit einem "Gut"-Rating bewertet.

Aus fundamentaler Sicht zeigt das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 2,46, dass die Aktie von Mutares & auf Basis der aktuellen Notierungen um 96 Prozent niedriger bewertet wird als vergleichbare Unternehmen aus der Branche "Kapitalmärkte" (62,98). Daher wird die Aktie als "Gut" eingestuft, da diese Kennzahl auf eine Unterbewertung hinweist.

Die technische Analyse ergibt, dass der aktuelle Kurs der Mutares &-Aktie von 33,1 EUR mit einer Entfernung von +15,77 Prozent vom GD200 (28,59 EUR) ein "Gut"-Signal darstellt. Der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen angibt, zeigt hingegen einen Kurs von 34,83 EUR, was zu einem "Neutral"-Signal führt. Insgesamt wird der Kurs der Mutares &-Aktie als "Gut" bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.

Was die Dividende betrifft, liegt die Dividendenrendite von Mutares & bei 5,08 Prozent, was nur leicht unter dem Branchendurchschnitt von 5,56 liegt. Daher erhält die Aktie eine "Neutral"-Einschätzung für ihre Dividendenpolitik.

