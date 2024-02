Mutares Aktie: Der nächste große Wurf!

Anleger: Die Anlegerstimmung für die Aktie von Mutares & zeigt sich in den sozialen Medien in den letzten zwei Wochen überwiegend positiv. Das Stimmungsbarometer stand an sieben Tagen auf grün, während negative Diskussionen kaum vorhanden waren. An drei Tagen waren die Anleger größtenteils neutral eingestellt. In den letzten ein bis zwei Tagen zeigten sich ebenfalls vor allem positive Themen, die das Interesse der Anleger weckten. Aufgrund dieser positiven Stimmung bekommt die Aktie heute eine "Gut"-Einschätzung. Automatische Analysen der Kommunikation ergaben vor allem "Gut"-Signale, wodurch Mutares & insgesamt eine "Gut"-Bewertung erhält.

Fundamental: Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Mutares & liegt mit einem Wert von 2,5 deutlich unter dem Branchenmittel "Kapitalmärkte", wodurch die Aktie als unterbewertet eingestuft wird. Das Branchen-KGV beträgt 56,97, was einen Abstand von 96 Prozent zum KGV von Mutares & bedeutet. Aus diesem Grund wird der Titel als "Gut"-Empfehlung eingestuft.

Dividende: Die Dividendenpolitik von Mutares & weist nur eine geringfügig höhere Dividendenausschüttung als der Branchendurchschnitt Kapitalmärkte auf. Der Unterschied beträgt 0,77 Prozentpunkte (6,33 % gegenüber 5,56 %). Aufgrund dieser geringen Differenz erhält die Dividendenpolitik der Aktie die Einstufung "Neutral".

Technische Analyse: Basierend auf dem gleitenden Durchschnittskurs wird Mutares & derzeit als "Gut" eingestuft. Der GD200 des Wertes liegt bei 27,57 EUR, während der Kurs der Aktie bei 34,7 EUR um +25,86 Prozent über diesem Trendsignal verläuft. Dies entspricht der Einstufung als "Gut". Der gleitende Durchschnittskurs der vergangenen 50 Tage (GD50) beträgt 34,69 EUR, was einer Abweichung des Aktienkurses von +0,03 Prozent entspricht. Damit ist die Aktie in diesem Zeitraum als "Neutral"-Wert einzustufen. Insgesamt erhält die Aktie das Rating "Gut".

