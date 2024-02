Mutares Aktie: Ein handfester Grund

Derzeit wird die Mutares & Aktie auf Grundlage des Kurs-Gewinn-Verhältnisses (KGV) bewertet. Das KGV beträgt 2, was bedeutet, dass die Börse 2,5 Euro für jeden Euro Gewinn von Mutares & zahlt. Im Vergleich zu anderen Unternehmen in der Branche wird für Mutares & jedoch 96 Prozent weniger gezahlt, was darauf hindeutet, dass die Aktie unterbewertet ist.

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Mutares &-Aktie aus den letzten 200 Handelstagen bei 27,86 EUR liegt. Der letzte Schlusskurs liegt mit 35,15 EUR deutlich darüber (Unterschied +26,17 Prozent), was zu einer positiven Bewertung der Aktie führt. Bei einer Betrachtung des gleitenden Durchschnitts auf Basis der letzten 50 Handelstage beträgt dieser 34,96 EUR, was zu einer neutralen Bewertung der Aktie führt.

Im Vergleich mit anderen Aktien aus dem Finanzsektor hat die Mutares & Aktie im vergangenen Jahr eine Rendite von 113,58 Prozent erzielt, was 108,56 Prozent über dem Durchschnitt liegt. Auch im Vergleich zur Branche "Kapitalmärkte" liegt die Aktie mit einer Rendite von 109,94 Prozent über dem Durchschnitt, was zu einer positiven Gesamtbewertung der Aktie führt.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz konnte in den letzten Wochen keine wesentliche Veränderung des Stimmungsbildes festgestellt werden. Daher wird die Aktie in diesem Bereich neutral bewertet.

Zusammenfassend ergibt sich eine positive Gesamtbewertung der Mutares & Aktie basierend auf dem KGV, der technischen Analyse und dem Branchenvergleich. Derzeit erhält die Aktie insgesamt eine gute Bewertung.

Mutares kaufen, halten oder verkaufen?

