Mutares Aktie: Schluss mit der Unsicherheit!

Der Relative Strength Index (RSI) analysiert die Auf- und Abwärtsbewegungen eines Basiswerts über die Zeit und dient als Indikator für überkaufte oder unterkaufte Titel. Der RSI der Mutares &-Aktie in den letzten 7 Tagen liegt bei 40, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Dies bedeutet, dass die Aktie weder überkauft noch -verkauft ist. Der 7-Tage-RSI wird auch mit dem Wert des RSI auf 25-Tage-Basis verglichen, der bei 39,56 liegt. Auch hier wird die Aktie als weder überkauft noch -verkauft eingestuft, was zu einem "Neutral"-Rating für den RSI25 führt. Insgesamt ergibt sich also nach der RSI-Bewertung eine "Neutral"-Einstufung für Mutares &.

Im Vergleich mit ähnlichen Aktien aus der "Kapitalmärkte"-Branche zeigt Mutares & eine beachtliche Performance von 113,58 Prozent in den letzten 12 Monaten, während die durchschnittliche Steigerung in dieser Branche bei 6,92 Prozent liegt. Dies bedeutet eine Outperformance von +106,66 Prozent für Mutares &. Im "Finanzen"-Sektor lag die mittlere Rendite bei 12,49 Prozent, und Mutares & übertraf diesen Durchschnittswert um 101,09 Prozent. Diese Überperformance in beiden Bereichen führt zu einem "Gut"-Rating für Mutares &.

Die Dividendenrendite von Mutares & liegt bei 6,33 Prozent, nur leicht über dem Branchendurchschnitt von 5,65 Prozent. Dies führt zu einer "Neutral"-Einschätzung der Dividendenpolitik der Aktie.

Bei der Analyse des Sentiments und Buzz im Internet ist die Diskussionsintensität für Mutares & durchschnittlich, was zu einer "Neutral"-Einschätzung führt. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt kaum Änderungen, was wiederum zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Zusammenfassend ergibt sich daher eine "Neutral"-Einstufung für Mutares & basierend auf diesen Kriterien.

