Mutares Aktie – Nummer 14. Wachstum geht weiter. 2.400 neue Mitarbeiter, 120 Mio EUR Umsatz.

Mutares Aktie mit dem Drang zu mehr. Mehr Übernahmen, mehr – wesentlich mehr – Umsatz und auch auf der Verkaufsseite einige „sehr reife Beteiligungen“. So konnte man von einem für die Mutares SE & Co. KGaA (ISIN: DE000A2NB650) brennenden CIO, Johannes Laumann, auf dem EKF2022 erfahren.

Stolz auf das Erreichte, stolz auf „sein“ M&A-Team und voller Optimismus als Mutares weiter, das abliefern zu können, was man zugesagt hat. Und die Bilanz des Carve-Out Spezialisten sieht dieses Jahr wirklich beeindruckend aus. Gerade im Vergleich zum anderen grossen Carve-Out Spezialisten – der Aurelius – zeigte sich vor kurzem, wie stark sich die Mutares in den letzten Monaten entwickelt hat. Und die Story lebt. Heute:

Palmia Oy von Stadt Helsinki gekauft – Mutares Akquisition Nummer 14 wird Plattform

Das Unternehmen soll als neues finnisches Plattforminvestment das Segment Goods & Services stärken. Palmia Oy bietet Lebensmittel-, Immobilien-, Reinigungs- und Sicherheitsdienstleistungen in 12 verschiedenen Gemeinden in Südfinnland an. Im Jahr 2015 von der Stadt Helsinki gegründet, erwirtschaftete man im Jahr 2021 mit ca. 2.100 Mitarbeitern einen Umsatz von 104 Mi EUR. Für das Jahr 2022 wird ein Umsatz von ca. 120 Mio EUR erwartet. Das Unternehmen beschäftigt derzeit ca. 2.400 Mitarbeiter.

Johannes Laumann, CIO der Mutares SE & Co. KGaA, kommentiert: „Mit dieser Transaktion baut Mutares seine erfolgreiche Präsenz in Finnland weiter aus. Wir freuen uns sehr, Palmia Oy in unserem Portfolio begrüßen zu dürfen und werden mit unserem Team und dem Management alles daransetzen, um bei Palmia Oy den Erfolg, den wir mit der Nordec Group Oyj hatten, zu wiederholen. Hier ist es uns gelungen, das offizielle ROIC-Ziel von Mutares von 7-10x zu übertreffen. Unser erfolgreicher Track-Record macht deutlich, dass derartige Erfolge reproduzierbar sind. Daran arbeiten wir ab sofort auch bei Palmia Oy.“

Und der Aktienkurs? Berechtigte Frage eines Zuhörers auf dem EKF2022 an Johannes Laumann.



