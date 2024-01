Mutares Aktie: Nächster Hammer kommt!

Ein Blick auf die Diskussion in den sozialen Medien zeigt, dass die Marktteilnehmer in den letzten Tagen neutral gegenüber Mutares & eingestellt waren. Es gab vier positive und drei negative Tage, während an fünf Tagen keine klare Richtung erkennbar war. Die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren jedoch größtenteils positiv. Basierend auf einer Stimmungsanalyse erhält Mutares & daher eine "Gut"-Einschätzung. Die Optimierungsprogramme haben in der gleichen Zeit mehrere bestätigte Handelssignale berechnet, wobei die Mehrzahl in die "Gut"-Richtung zeigte. Die Häufung der Kaufsignale führt auch zu einer "Gut" Bewertung für dieses Kriterium. Insgesamt erhält Mutares & von der Redaktion für die Anlegerstimmung ein "Gut"-Rating.

Im Vergleich zu ähnlichen Aktien aus der "Kapitalmärkte"-Branche hat Mutares & in den letzten 12 Monaten eine Outperformance von +106,01 Prozent erzielt, was einer Gesamtperformance von 113,58 Prozent entspricht. Im Vergleich zum "Finanzen"-Sektor lag die Rendite sogar 100,26 Prozent über dem Durchschnitt. Aufgrund dieser Überperformance erhält Mutares & ein "Gut"-Rating in dieser Kategorie.

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird verwendet, um einzuschätzen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. In Bezug auf Mutares & liegt der RSI7 aktuell bei 68,75 Punkten, was auf einen neutralen Zustand hinweist. Auch der 25-Tage-RSI zeigt mit einem Wert von 44,12 keine Anzeichen von Überkauftheit oder Überverkauftheit. Insgesamt erhält das Wertpapier daher ein "Neutral"-Rating in diesem Abschnitt.

Fundamental betrachtet ist Mutares & im Vergleich zum Branchen-Durchschnitt (Kapitalmärkte) unterbewertet, mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 2,5 im Vergleich zu einem Branchen-KGV von 51,36. Auf dieser Basis erhält die Aktie eine "Gut"-Empfehlung.

